Desafíos del periodismo local en el encuentro de La Diaria

El pasado jueves se desarrolló el evento web de La Diaria sobre los desafíos de periodismo local, del cual participó el director de La Semana junto a Adriana Martínez de El Pueblo de Salto, Sebastián Cáceres de Centenario de Cardona (Soriano), y Raúl Vernengo de Primera Página de Minas, con la moderación de la periodista del medio organizador Amanda Muñoz.

El evento virtual duró casi una hora y media y durante él los cuatro directores de medios respondieron sobre qué dificultades les ha planteado la pandemia de coronavirus, cómo están enfrentando el cambio tecnológico y cuáles son los desafíos para que el formato papel siga siendo una alternativa para los lectores. He aquí un apretado resumen de lo que dijeron los tres directores de medios que acompañaron al Director de La Semana.

En opinión de la directora de “El Pueblo de Salto Adriana Martínez, “los diarios papel no van a desaparecer” y cree que “se machaca tanto con que van a desaparecer que se lo da como una verdad absoluta y eso no es así”, dijo, añadiendo luego que en el caso de los medios del interior contamos como fortaleza “con que la gente lee mucho más de lo que se piensa”.

A su vez Sebastián Cáceres, de Centenario de Cardona que “los desafíos del periodismo en el interior son similares o iguales a los que tiene el periodismo en general. Cambiaron los hábitos de consumo, cambió el mercado publicitario y las redes sociales han tomado gran notoriedad, pero siguen siendo las marcas y los medios tradicionales los que generan mayor confianza en el público y a la hora de verificar si una información es cierta o no van hacia esos medios de comunicación confiables”.

Entiende Cáceres que “los medios escritos juegan un rol fundamental en las comunidades en que se editan, aunque reconoce que en papel “tenemos menor lectoría que hace cinco o 10 años atrás”.

FORTALEZAS | Raúl Vernengo realizó un análisis general de la situación de la prensa escrita, recordando que “en el interior del país existen entre 90 y 100 periódicos, entre diarios y semanarios, quincenarios y mensuarios, que en conjunto acumulan centenares de miles de lectores. La propia existencia de todos ellos es un éxito”.

“De manera sistemática, la prensa del interior es muy leída, las pocas mediciones que hay, de hace cinco o seis años, decían que los medios del interior, tenían la misma cantidad de lectores que todos los medios del interior sumados. En los últimos años, la cantidad de lectores de periódicos del interior supera a los de Montevideo, no obstante eso, el Estado sistemáticamente ha ignorado o no ha tenido en cuenta a la prensa del interior. Más del 95% de la publicidad oficial ha estado destinada a medios de la capital, a pesar que no tienen el 95% de los lectores, lo que es una mala inversión”, dijo Raúl Vernengo, cuestionando el rol del Estado en el respaldo a la prensa del interior.

En opinión del Director de Primera Página, “lo que puede salvar a los medios de papel es ofrecer periodismo de calidad. Más allá del formato, debemos hacer una gran apuesta y fortalecernos en hacer periodismo de calidad. Fortalecernos a través de ofrecer información de calidad, contextualizada y trabajada por profesionales de la comunicación está nuestro futuro”.

Vernengo añadió que “ha sido difícil monetizar, obtener ganancias, recursos económicos a partir de ofrecer nuestros productos en internet. En el mundo hace 10 años prácticamente nadie cobraba, porque además nadie estaba dispuesto a pagar. En Uruguay recién el año pasado los principales portales comenzaron a cobrar por sus contenidos y no ha sido un tema fácil”.

“Nos enfrentamos con el desafío de invertir en algo que sabemos que tiene que ver con nuestro futuro, es decir hacer un trabajo periodístico profesional y así como lo ofrecemos en el papel, poder ofrecerlo también en internet, que nos da enorme cantidad de posibilidades de desarrollo. Es un dilema que debemos resolver, no podemos ignorar internet”, dijo luego.

DESAFÍOS | Como mensaje final, dijo Sebastián Cáceres que “hay un compromiso de la sociedad en general, a la hora de valorar el derecho a la información. Hay que preguntarse dónde colocamos la información en nuestra escala de valores, porque informarse cuesta tiempo y dinero y la calidad de información que tengamos está directamente relacionada a la calidad de vida que tengamos. Esta es una discusión para la sociedad en su conjunto”.

Por su parte Adriana Martínez dijo que “el respeto al medio, al periodista no es solo felicitarlo el Día del Periodista o mandarle saludos en Navidad y Año Nuevo, el respeto es darle lo que corresponde. Cuanto solucionaría a la economía de nuestras publicaciones, pero también en nuestra formación, nuestra tecnología, la mejor distribución de la publicidad oficial; es algo que merecemos, porque sumamos una gran cantidad de lectores, pero además con nuestro trabajo somos los guardianes de la democracia”.

Por último Raúl Vernengo coincidió con Adriana Martínez al decir que “nuestros medios tienen un papel crucial para la vida democrática de nuestro país. Se puede leer la historia de nuestros departamentos en nuestras páginas y eso es un papel y un rol desde el punto de vista social y cultural importante para el país. El nuestro no es un negocio floreciente, no estamos en una buena situación económica y así como han cerrado muchos medios puede ser que cierren más en el futuro”, por eso el “Estado debe tener en cuenta nuestro rol a la hora de distribuir la publicidad oficial, de apoyar, y así como el país necesita medios nacionales fuertes, en el interior se necesitan medios de comunicación locales que brinden información de calidad”.

“El riesgo por la desaparición, el declive o la crisis de los medios locales, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar como sociedad”, culminó diciendo Vernengo.