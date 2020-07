Denis Hornos, el nombre de Alianza Nacional para el Municipio de Ciudad del Plata

Continuando con la ronda de entrevistas a “candidatos” a Alcalde de Ciudad del Plata, La Semana dialogó con Denis Hornos, representante de Alianza Nacional en la ciudad con la firme pretensión de encabezar el Municipio de Ciudad del Plata en el próximo período.

Denis Hornos es un joven emprendedor y empresario de 39 años, su núcleo familiar, está compuesto por María su compañera de vida y 4 niñas. Dentro del ámbito empresarial se desempeña en el ramo de construcción.

El encuentro con La Semana fue dentro del marco de la inauguración de uno de los cinco locales partidarios que piensan tener dentro de toda CDP y que irán habilitando, según propias expresiones de Denis, en el correr de las próximas semanas.

En esta oportunidad lo acompañaron vecinas y vecinos de CDP y desde San José de Mayo llegó una delegación que encabezó el edil Juan Carlos Acosta en nombre de la dirección departamental de los aliancistas.

Denis Hornos se presentará en el próximo acto eleccionario del 27 de setiembre con la Lista 2004A e integrará la lista departamental 2004, en respaldo a la candidatura a la Intendencia de Ana María Bentaberri.

Luego de escuchar su discurso en la inauguración del “comité”, que llevará el nombre del histórico líder nacionalista “Wilson Ferreira Aldunate” y que está ubicado sobre el eje de la Ruta Vieja a la altura del kilómetro 26.700, La Semana le consultó sobre qué lo motivo a dejar su línea de confort y dedicarse a la política partidaria. Al respecto Hornos, decía: “un grupo de compañeras y compañeros militantes de Alianza Nacional nos realizó la propuesta el pasado año cuando comenzó el proceso electoral. Mi primera respuesta fue ‘pero yo no soy político’. Seguimos conversando y la mayoría más que correligionarios, son amigos de la vida. Lo charlamos varias noches con María y cuando ella me dio el sí, ahí me decidí”.

“Después que ella me preguntó ‘¿No será hora de empezar a devolver, todo lo que has recibido?’ Y dije sí, desde la época de la educación, hasta las veces que estuvieron cuando los necesite; siempre estuvieron hasta en los momentos más duros que te puedas imaginar. En cada gesto, de quienes conozco y todos los que pienso conocer, ahora Denis se los piensa agradecer. Sin preguntar de dónde vienen, pero sí preguntando dónde queremos ir”, dijo Hornos.

BUEN EQUIPO | Continuando la charla, al consultarle sobre por qué ponía tanto énfasis en el “equipo y la gestión”, Hornos dijo que es “porque somos eso, un muy buen equipo dispuesto a gestionar un territorio que tiene y debe ser una ciudad de primera. Entre los integrantes armamos un equipo técnico que cubre casi todas las necesidades de la ciudad, cultura, educación, obras, turismo, trabajo y todo aquello que nos enriquezca. Pensamos en una ciudad con más de 40 mil habitantes y nos comprometemos a gestionar más allá de las obligaciones reglamentarias del Municipio. Son decenas de ideas o propuestas que analizaremos en caso de que los vecinos nos den su respaldo a través del voto”.

Otra de las particularidades dentro de su pieza oratoria fue cuando tocó el tema de la integración y su intención de no atacar a otros actores y no cuestionar lo hecho, pero sí mejorar lo realizado. Al respecto Hornos dijo que “aquí necesitamos de todos, del frenteamplista, del colorado, del independiente, del cabildante y todas las expresiones ideológicas que sumen a tener una ciudad desarrollada y en constante crecimiento. Estamos a 20 minutos del puerto, a un poco más de una hora del aeropuerto, somos una zona privilegiada y no debemos desaprovecharlo, más pensando en un futuro no tan lejano”.

El sol sabatino ya cantaba su despedida, quienes habían ido a saludarlo, a mostrar su adhesión y desearle lo mejor ya miraban con recelo el diálogo mantenido por más de 30 minutos. Para cerrar una última pregunta: qué función cumplirían los medios de comunicación en su gestión. Hornos contestó: “creo en las políticas de comunicación responsable, tanto por quien realiza la nota e informa, como por quien la brinda. Ciudad del Plata tiene medios y el departamento también, desde el lugar que me toque ocupar siempre resaltaré a los medios locales y departamentales”.

Por Carlos García.