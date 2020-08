Cúpula del Pit-Cnt, respaldó a trabajadores de Cotmi en el conflicto con la patronal, que aún continúa

El pasado miércoles se realizó en San José de Mayo un acto del Plenario Intersindical que contó con la presencia de las principales figuras del Pit-Cnt -su presidente Fernando Pereira y el secretario General Marcelo Abdala-, en respaldo a los trabajadores de Cotmi, tras el incidente ocurrido el 4 de agosto, oportunidad en que personal de la Guardia Metropolitana estuvo a punto de disolver la medida de enlentecimiento de las salidas de los coches de la empresa en el marco del conflicto que están desarrollando los trabajadores.

La actividad se realizó en la esquina de la terminal de la capital departamental y junto a los dirigentes nacionales del Pit-Cnt, llegaron varios ómnibus de las distintas agrupaciones de la UNOTT (Unión Nacional de Trabajadores y Obreros del Transporte), a respaldar a los trabajadores en conflicto.

Al inicio de la actividad hizo uso de la palabra Jorge Borteiro del Sindicato Único de Trabajadores de Cotmi (SUTC), quien agradeció el respaldo que han tenido del Pit-Cnt en la compleja situación que les tocó vivir hace 15 días atrás. Luego fue tiempo de tomar la palabra el orador central de la actividad, el secretario del Interior del Pit-Cnt Enrique Méndez.

ORATORIA | El dirigente comenzó diciendo que la intención del acto era “repudiar las actitudes que vienen realizando diferentes empresarios, que intentan constantemente evadir el conocimiento de los sindicatos de base, que intentan aprovecharse de este escenario puntual, escudándose en una pandemia; en este momento de emergencia sanitaria, aprovechan para intentar llevar adelante sus reestructuras para ensanchar sus tasas de ganancias”.

Agregó luego Enrique Méndez que “no le erramos nada en caracterizar la coyuntura que estábamos viviendo. En el momento que caracterizamos el escenario que se nos planteaba a los trabajadores y a todos aquellos colectivos que históricamente habían visto vulnerados sus derechos, no le erramos. Desde el 1º de marzo, se han sentido respaldados aquellos sectores agroexportadores, las cámaras empresariales, los capitales financieros y los discursos fascistizantes que salen de una coalición que de multicolor no tiene nada, sino que tiene una escala de grises terrible para los derechos del pueblo”.

Méndez recordó luego el conflicto de la empresa Cita. “Así lo vivieron también los trabajadores del sindicato de Cita cuando se encontraron con una situación extremadamente abrupta por parte de la patronal, que salió a hacer un recorte de salario brutal y tras 14 días de una huelga heroica que los compañeros llevaron adelante, lograron dar vuelta la situación y reivindicar su derecho”, dijo el Secretario del Interior del Pit-Cnt.

Sobre el caso Cotmi en particular, dijo Méndez que “acá no estamos discutiendo salario, los compañeros del sindicato de Cotmi, están peleando por un trabajo y las condiciones están dadas para que lo tengan”.

“La empresa con un 95% de su flota en actividad, aprovechando la coyuntura sigue tomando definiciones con relación a los seguros de paro, haciendo que compañeros y compañeras que tienen claras responsabilidades al frente del sindicato, que en forma unilateral se encuentran en el seguro de paro en una situación clara de venir a impactar expresamente a los trabajadores, a la organización sindical”, dijo Méndez que luego comentó que la empresa “no cumplió sus compromisos”.

También cuestionó la forma en que Cotmi está cubriendo los puestos de quienes están en el seguro de paro. “Coloca trabajadores y trabajadoras, tras contrataciones zafrales a modo de rompehuelgas, yendo contra el derecho legítimo de los agremiados de tomar una medida en defensa de sus puestos de trabajo.

Posteriormente se refirió al incidente del 4 de agosto, oportunidad en que “escudados tras una LUC totalmente negativa para los derechos del pueblo uruguayo”, se estuvo “a 40 kilómetros de que los camiones hidrantes de la Guardia Republicana llegaran a reprimir a las compañeras y compañeros. Esto no lo está inventando nadie”.

El dirigente del Pit-Cnt dijo que “la Dirección Nacional de Trabajo reconoció que la medida que llevaban los trabajadores era legítima, que no recortaba los derechos de nada ni nadie, que no le impedía la circulación a nadie y que esa decisión no salió el MTSS sino que salió del Ministerio del Interior”.

“Escudados en la LUC es que salen a golpear al movimiento sindical en su conjunto porque la tienen clara: venir a pegarle al movimiento sindical es venir a cortar la columna vertebral de la defensa de los derechos del pueblo”, agregó Enrique Méndez.

“No nos dejaremos llevar a los empujones y vamos a responder responsablemente con solidaridad y lucha”, dijo más adelante.

REUNIONES | Consultado por La Semana Marcelo Abdala dijo que la dirección del Pit-Cnt ha estado “en contacto permanente con los compañeros de Cotmi y somos partícipes de un largo esfuerzo de la organización sindical por resolver con diálogo que en esta empresa se cumpla con disposiciones que están establecidas en Consejos de Salario”.

“Existen todas las condiciones para que los trabajadores sean reintegrados de inmediato”, pero “lamentablemente la respuesta que han tenido es la intransigencia de la patronal y un intento de represión que nosotros condenamos”.

Respecto al origen de la orden para que la Republicana llegara a San José, Abdala dijo que “el martes 11 tuvimos un diálogo muy fecundo con el Director Nacional de Trabajo, que nos reconoció que el Ministerio no había tenido nada que ver con un llamado a reprimir”. Comentó además que la central pedirá una reunión con el Ministro del Interior y esa es “una de las preguntas que le vamos a hacer”.

Consultado por el semanario Brecha, el director de la Guardia Republicana César Tourn dijo que lo difundido sobre lo ocurrido en San José no se ajusta a la realidad y que la dirección que no es función de su Dirección reprimir trabajadores.

Por Javier Perdomo