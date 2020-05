Cooperativas pidieron nueva “gracia” de dos meses al MVOTMA por la pandemia de coronavirus

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua (FUCVAM), mantuvo el jueves 7 de mayo una reunión con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Irene Moreira, en la que le pidieron una nueva gracia de dos meses para las cooperativas que están amortizando el préstamo, a la vez que fueron informados de la última decisión ministerial respecto a los préstamos que se debían otorgar en el presente año.

La representante de San José en la federación, Silvana Díaz, comentó a La Semana los detalles del encuentro. Comentó recordando que días antes del encuentro con Moreira, el Ministerio había anunciado que “se iba a postergar uno de los sorteos previstos para este año, el que se realiza a mediados de años, y que por supuesto se iba a acortar la cantidad de cupos para viviendas; en lugar de préstamos para 2000 viviendas anuales, iban a ser sólo 1000”.

Por supuesto que ante esa resolución, “FUCVAM se puso en contacto enseguida con el Ministerio, porque para nosotros significa una importantísima baja. Había muchas familias ilusionadas, ya que muchos estaban convencidos que se les iba a otorgar el préstamo a mitad de año”, dijo Díaz.

Prosiguió contando que luego de pedir la reunión con la Ministra y antes que se realizara el mencionado encuentro, “el Ministerio había sacado otra resolución en la que se anunciaba que se iba a contemplar a las cooperativas que ya habían sido sorteadas a fines del año pasado y también aquellas que iban por el tercer sorteo y que automáticamente les correspondía que les otorgaran el préstamo, por lo que se iba a llegar al total de unas dos mil viviendas en este año”.

Silvana Díaz comentó que si bien es positivo que se haya sumado a esas cooperativas para este año, “te corren toda la programación, medio año para adelante todo. Las cooperativas que en julio participaban de su tercer sorteo, recién lo van a tener a fin de año y recién para 2021 comenzarían a recibir el préstamo”, dijo la representante de FUCVAM, que añadió que por lo manejado por las autoridades ministeriales para 2021 va a ser la misma cantidad préstamos para viviendas, es decir 100. “Ojalá que no, que cambie el panorama, pero podemos visualizar que vamos a tener mil cupos para el año que viene”, comentó.

CUOTAS | Respecto a la gracia en el pago de la cuota a las cooperativas ya construidas, dijo Silvana Díaz que “el Ministerio nos otorgó dos meses de gracia para el no pago de las cuotas de marzo y abril, ahora en la reunión del jueves, FUCVAM pidió una nueva gracia de dos meses más y quedó el Ministerio estudiando el tema, esperándose la respuesta para fin de mes”.

En el último semestre de 2019, FUCVAM había acentuado su lucha para que las cooperativas que recibieron sus préstamos después de 2008, pudieran pagar el 2% de intereses y no como pagan ahora, que es un 5.25%, lo que llevaría a que las cuotas bajaran un tercio.

El año pasado “comenzamos con la lucha por el pago del 2%. Las cooperativas se dirigían a la Agencia Nacional de Vivienda, pretendían abonar al 2%, la agencia por supuesto que no recibía el dinero, entonces se iba a los juzgados donde se amparaban ante oblación. En la reunión del jueves FUCVAM le hizo el planteamiento al MVOTMA sobre la necesidad de resolver esta problemática. El Ministerio lo que nos contestó es que se están buscando los antecedentes de la anterior administración, a los efectos de tener más elementos para abrir el debate sobre el tema”.

Silvana Díaz dijo que ya en reuniones anteriores con las nuevas autoridades, “se había manejado el tema e Irene Moreira se había mostrado más abierta a la discusión y así empezar a estudiar los casos. Le había pedido a FUCVAM todos los números que la federación tiene para hacer la comparación con los números del Ministerio”.

COTITULARIDAD | Otra preocupación planteada a la Ministra tiene que ver con algunas cooperativas que están en obra, en construcción y les están debiendo una “bajada” de dinero. “Hay cooperativas que certificaron en enero y les debería haber llegado dinero en ese mes y aún no les ha llegado. La ANV dice que ya lo aprobaron, pero que es el Ministerio que no ha hecho la resolución. La respuesta que dieron es que iban a estudiar los casos para determinar por qué no ha llegado ese dinero”, comentó Silvana Díaz.

También se planteó la preocupación por la aplicación de la Ley de Cotitularidad de las viviendas, un tema que viene desde el año pasado. “La ley se aprobó a fines de 2019, pero falta la reglamentación. El Ministerio quedó de informarnos cuál será la persona a cargo de hacer esa reglamentación, para luego con FUCVAM llegar a un acuerdo para que salga rápido”.

Consultada concretamente sobre si el movimiento cooperativo observa que el gobierno pretende desestimular el cooperativismo de vivienda, Silvana Díaz dijo que no podía afirmar eso, porque “en las reuniones que hemos tenido, hemos logrado respuestas positivas, algunos avances se ven, lo que no quiere decir que FUCVAM esté en acuerdo total con el gobierno, porque tenemos grandes discrepancias”.

Por Javier Perdomo.