Conformaron Mesa Apícola de San José para unificar criterios a la hora de plantear reclamos

El último día del pasado mes de julio quedó conformada la Mesa Apícola de San José, un ámbito del que participan apicultores de todo el departamento y que busca unificar los criterios a la hora de exigir acciones a las autoridades de gobierno.

La mesa está presidida por Mauricio Licio, con Gustavo García como Vicepresidente, Eduardo Porley como Secretario, Nicolás Martínez como Tesorero y José Pedro Rodríguez, Yonny Ferreira y José Luis Maya como vocales.

La Semana se contactó con el vicepresidente de la nueva agremiación, Gustavo García, quien comentó que el grupo se creó “a raíz de las inquietudes de los propios productores, porque creemos que es la forma de unificar los problemas, que son los mismos para todos, y las acciones”.

Comentó el Vicepresidente de la Mesa Apícola San José, que “en otros departamentos ya hay experiencias similares, hay mesa en Colonia y en Soriano y acá en San José, un puñado de productores invitamos al resto de los colegas. Hicimos una primera reunión en Libertad y después hicimos otra en el Club La Paz, de la ruta 3, de la que participaron 45 productores y allí quedó conformada la mesa”.

Comentó que en esta segunda reunión “se le dio participación a todos para ver por dónde se pueden canalizar los problemas que vamos teniendo”.

Precisamente sobre esos problemas, Gustavo García dijo que uno de los fundamentales es “el de los agroquímicos, nos están matando las colmenas, no estamos teniendo respuesta de eso. Se hacen las denuncias pero nunca se encuentra a los responsables. Se está abusando de los productos nocivos que hay, hay productos buenos, amigables con el ambiente y no se usan por desconocimiento o porque son un poco más caros”.

Otra preocupación que mencionó García es sobre “un proyecto de ley que protege los polinizadores, que fue presentada en 2016 y quedó trancada; queremos que ese proyecto se retome porque sería muy importante para nosotros”.

Gustavo García volvió a insistir en la importancia de unificar criterios y que la posición de los productores de San José sea canalizada por medio de la SAU (Sociedad Apícola Uruguaya), hacia la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que “es la que asesora al Ministerio”, según lo explicado por Gustavo García.

Consultado sobre si han tenido contacto con las autoridades del nuevo gobierno, dijo el Vicepresidente de la mesa de los apicultores josefinos que “participamos de una reunión de la mesa de Colonia, en Tarariras, donde fue Néstor Causa, que es el presidente de la Comisión Honoraria y el ingeniero Chiessa que es el Director de DIGEGRA (Dirección General de la Granja). Fue una reunión buena, se plantearon los problemas que estamos teniendo y se dejó claro que no estamos teniendo respuesta del Ministerio”.

ENDEUDAMIENTO | Comentó luego García que “ahora nosotros teníamos pensado hacer esa misma reunión en los primeros días de setiembre en Libertad, pero debido al brote de coronavirus que se produjo decidimos dar un poco más de plazo para no hacer algo que no corresponda, juntando gente en este momento. Están invitadas las autoridades nacionales y nos dijeron que estaban a la orden y que iban a seguir escuchando nuestras problemáticas”. Dijo luego García que esperan poder realizar ese encuentro en el mes de octubre.

Gustavo García dijo que el sector apícola está “endeudado, sacando créditos, vendiendo por debajo del costo. A nosotros nos sale más caro producir de lo que lo estamos vendiendo. Si bien la miel se ha vendido, aparentemente no va a quedar miel este año, pero se está vendiendo muy barata”.

Comentó el dirigente de la Mesa Apícola que otro tema que preocupa son “las salas de extracción, más del 50% de las salas no están habilitadas, porque no hay interés del productor en seguir invirtiendo en salas y en las exigencias del propio Ministerio”.

Comentó luego que “está muy complicado, hay mucha gente que está abandonando, cada vez somos menos productores, quedamos 2400 y hace unos años éramos 4000, vamos a ver cuántos quedamos a fin de año”. Informó que en San José hay 120 apicultores.

Por último, dijo García, “cuando hablamos de abeja se piensa en la miel y la miel es mínima en valor respecto a la polinización que hace la abeja; sin abeja no habría muchas de las cosas que consumimos. No tendríamos manzanas, por ejemplo. En eso el sector aporta y no somos remunerados por eso”.