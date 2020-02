Concejo Municipal de CDP, con Maldonado como Alcalde (i), retoma proyectos que estaban en carpeta

El Concejo Municipal sesionó el pasado jueves 30 de enero, presidido por Martín Maldonado como alcalde interino. Si bien el orden del día fue acotado, la reunión duró más de 3 horas. Se planteó retomar proyectos en carpeta.

En goce de su licencia anual la alcaldesa Laura Colombo, tomó la titularidad del Municipio en calidad de alcalde Martín Maldonado, quien presidió la sesión correspondiente al primer mes del año, levantando el receso. Si bien hubo planteos de una extraordinaria por parte de integrantes del cuerpo, los mismos no fueron tomados en cuenta por lo acotado de los tiempos, el jueves todo volvió a la normalidad, con la presencia de los concejales Nelson Mansilla, Nelson Hernández, José Campot y Milton Pastorini.

Fueron tres los temas en el orden del día, el primero reconsiderar el otorgamiento de la “dirección de obra” y su seguimiento en el techado del Anfiteatro. Esta obra, según se informó en el concejo, ya fue adjudicada y es su obligación poner un arquitecto a controlar lo realizado por la empresa adjudicataria, según lo establecido por el propio Concejo en forma unánime al promediar la actual gestión.

La premura de los tiempos y el receso veraniego no permitió que otras ofertas fuesen estudiadas. El concejal Hernández, planteó la posibilidad de abrir el llamado a cotizaciones, visto que la presentada no tenía la voluntad mayoritaria del cuerpo. El ahorro entre la presentada y la que hizo llegar Hernández ronda los 100 mil pesos, visto la sensible diferencia, la solicitud de Hernández fue considerada y aprobada por mayoría, resolviendo recibir al profesional en carácter de sesión “extraordinaria”, en la noche del lunes, cuando esta edición ya estaba en taller.

Martín Maldonado si bien entendió todos los argumentos, no acompañó con su voto por entender que ya era un tema resuelto, aunque también informó al pleno que él se había comunicado con el profesional en cuestión para informarlo de la reconsideración de la adjudicación en el seguimiento de obra. Este tema sin dudas se volverá a retomar cuando Laura Colombo vuelva de su licencia, pues si bien no fue planteado formalmente hay malestar por parte de la mayoría del Concejo Municipal por cómo fue tratado y resuelto por la Alcaldesa.

El concejal José Campot no quiso entrar en detalles por no estar presente la Alcaldesa pero sin dudas, se le notaba molesto y así uno a uno de los concejales presentes.

EL POA | El otro tema a tratar era el comienzo del tratamiento del POA 2020 (Plan Operativo Anual), que debe ser aprobado y firmado antes del 28 del mes en curso. En un planteamiento conjunto Hernández y Campot solicitaron volver a incluir una de las obras descartadas en la presentación anterior. La nivelación de las veredas de la Avenida Rio de la Plata (Playa Pascual), el estudio de la urbanización hacia el oeste del barrio balneario que en primera instancia llegaría hasta Yamandu Rodríguez y el acondicionamiento de la costanera pascuense desde la avenida hacia el este hasta la calle Elías Regules.

Este ambicioso proyecto integral sería encarado con la participación directa de la Intendencia de San José. Nivelación de veredas, construcción de resguardos, un posible, flechamiento al sur (como ingreso), de la principal al avenida y la salida del transporte y vehículos por Yamandu Rodríguez hacia el norte, con el acondicionamiento previo de la vía de tránsito.

Según lo manifestado en sala estas acciones permitirían a Playa Pascual ser más que una avenida y fortalecerían una mejor urbanización del barrio balneario.

La costanera es otro de los objetivos a retomar, ya que nadie desconoce que cada vez es más estrecha para su circulación y con temas de seguridad vial incluidos. No estarían solicitando la construcción de una rambla a la vieja usanza, solamente que se respeten los retiros que la norma marca y realizar en la extensión estimada en 500 o 600 metros de una buena carpeta asfáltica y demarcación para la circulación del peatón.

Este planteo en caso de ser aprobado -y los votos hoy, están-, echaría por tierra el anuncio de Colombo de que solo invertirían en herramientas, materiales y equipos en este último año.

Laura Colombo retomaría la función ya casi sobre la toma de la decisión, con el feriado de carnaval el 26 próximo y el POA 2020 debe ser presentado ante OPP el viernes 28 de febrero.

Por Carlos García.