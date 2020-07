Comienza el lento retorno de actividades a Casa de la Cultura

Tras cuatro meses de inactividad que comprometieron seriamente su continuidad, la Casa de la Cultura de Libertad comienza lentamente a recibir alumnos y docentes mientras se analizan nuevas convocatorias tanto a interesados como a talleristas. Tranquiliza la confirmación de refuerzos en el apoyo desde el Gobierno Departamental pero existe incertidumbre respecto al futuro de Centros MEC, que aún mantiene ocupado el espacio que utilizaba.

REINICIO | La Semana consultó a Martín Schwager, Secretario de la institución, quien explicó que “el Coro Libertad iba a recomenzar el pasado jueves, pero debido al frío decidieron ir a una casa particular”. Asimismo el funcionario dijo que ya comenzó “el Taller de Corte y Confección, a cargo de Raquel Díaz, que se está manejando con clases de dos o tres personas”.

Por otra parte Schwager agregó que “también comenzaron las clases de Ballet a cargo de Francis Ceol, ella había presentado un protocolo bastante parecido al que ahora nos llegó del MEC para el reinicio de las actividades”.

En cuanto a convocatorias ya realizadas el funcionario explicó que “se hizo un llamado para el taller de teatro de Fernando Parodi con la idea de iniciar en el mes de agosto, eso está a la espera de que se conforme el grupo de alumnos”. Agregó además que “Juan Manuel Rey y Sofía Hernández propusieron también hacer un taller de Improvisación, el mismo se dirige sobre la base del grupo que funcionó el año pasado y también se convocará a nuevos interesados”.

Por otra parte a nivel de la Comisión Directiva se está elaborando una convocatoria “a talleristas y docentes que estén interesados en ampliar las propuestas. En principio se piensa en clases más personalizadas que grupales, como podría ser guitarra o dibujo por ejemplo”.

El Secretario de la Casa explicó que “de acuerdo a lo que ya se venía programando a partir de agosto comenzaremos a dar algunos espectáculos menores cada 15 días y con capacidad limitada, con mesas distribuidas fuera de la sala”.

MEC | En otro sentido la falta de resolución o comunicación oficial respecto a la estructura de Centros MEC genera también incertidumbres en la institución. Schwager dijo que “estamos esperando a ver qué sucede, por lo que sabemos se desmantelaría la parte de alfabetización digital entonces estamos un poco a la espera para ver qué pasará con ese salón donde aún está el mobiliario” y agregó que “hace unos días vinieron funcionarios de INEFOP y retiraron los equipos que se utilizaban en las capacitaciones para trabajadores el año pasado, lo que hace suponer que esa actividad no se desarrollará este año”.

Ha trascendido en diversos niveles cercanos a Centros MEC que “se crearían tres centros culturales en el departamento, uno grande en Ciudad del Plata, uno mediano en Ecilda Paullier y uno más chico en San José de Mayo, eso significaría que la presencia del MEC en Libertad sería nula”.

La definición sobre este tema preocupa a la Directiva porque “si se confirma que se retira el Centro MEC queremos acondicionar ese salón para algún tipo de taller, quizás sería muy adecuado para clases de artes plásticas. En otro momento algún docente se había interesado pero hay que esperar por una definición de las autoridades del MEC”, dijo.

El factor tiempo es importante, ya que según explicó Martín Schwager “habrá que evaluar en su momento en qué condiciones está ese espacio y si hay que hacerle algún mantenimiento, para buscar la forma de financiar los costos”.

Por otro lado “también nos está quedando pendiente el tema de la inauguración de las reformas, que no pudimos hacerla el año pasado, le enviamos un mail a Infraestructuras Culturales comunicando que estamos en condiciones de hacer el acto protocolar, pero no sabemos si las nuevas autoridades tendrán previsto hacerlo, no nos han respondido”, dijo Martín Schwager.

FINANZAS | La angustiante situación financiera que atravesó la institución ha quedado atrás, al menos por el momento. Schwager explicó que “la campaña de socios significó que el padrón recibiera casi 100 socios nuevos”, además se confirmó “de parte de la Intendencia que entre los meses de julio y diciembre reforzará con una partida mensual de 18 mil pesos como adicional a la que ya estábamos cobrando”. También el Gobierno Departamental resolvió aportar “una partida por única vez de 40 mil pesos. El pasado viernes 26 de junio llevamos a la Dirección de Cultura unos comprobantes que se nos habían pedido y estaríamos a la espera del trámite interno para recibir los fondos”.

Por otra parte Schwager informó que junto al ICIE y otros colectivos culturales, “firmamos una nota a la Junta Departamental respecto a una partida que se habría votado en esta legislatura por un total de unos 160 mil pesos con destino a las instituciones culturales de todo el departamento. La consulta es sobre si aún está esa partida o si se adjudicó y en tal caso quiénes fueron los beneficiarios, si hay algún dinero disponible a todos nos vendría muy bien en esta situación”.

De todas formas el funcionario explicó que la confirmación de los aportes gestionados ante el Gobierno Departamental, cuando se efectivicen los pagos, le permitirá a la Casa “ponernos al día con algunas cuentas que se nos habían atrasado y podremos llegar a fin de año con cierta tranquilidad”.

APOYOS | Otro aspecto que genera cierta expectativa optimista es que “gracias al apoyo que nos ofreció el colectivo Mujeres en Libertad, que se acercó para dar una mano, nosotros acordamos que si querían podían hacer alguna campaña de donaciones para la Casa como para enfrentar algunas cosas puntuales, como algunas filtraciones de humedad o goteras para reparar, vidrios para cambiar”.

Schwager agregó que “con el tema de la pandemia eso ha ido quedando un poco retrasado, veremos ahora si podemos reactivarlo también porque queremos arreglar algunas cosas antes de que se reinicien las actividades de sala. La intención es que si se consiguen los recursos nosotros nos encargaríamos de convocar cuadrillas de trabajo voluntario para encarar cada tarea puntual”.

La Casa de la Cultura de Libertad en cada temporada venía ofreciendo algunos cursos gratuitos. Schwager explicó que “habíamos hablado a principio del año con la Dirección Departamental de Cultura y también con Gustavo Verno que hace dos años que ha dado talleres de danzas folclóricas en la Casa con aporte de la Intendencia. En aquella oportunidad todo indicaba que se mantendrían, incluso Verno se había mostrado dispuesto a estudiar que otros aportes podía realizar la Intendencia en ese sentido así que tendremos que retomar en breve esas conversaciones que también quedaron en suspenso por la pandemia, hasta el año pasado también colaboraba en algunos cursos Centros MEC, ahora no sabemos nada oficialmente”.

Por Jorge Gambetta