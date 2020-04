Clases por internet: de la crisis a la oportunidad

Hemos venido abordando en anteriores ediciones los impactos que han sufrido las diferentes actividades artísticas o culturales ante la pandemia del coronavirus y lo fuerte que ha golpeado el cese de actividades ante las medidas de aislamientos social.

Sin embargo, en Libertad se está dando un caso novedoso de promoción de cursos virtuales de guitarra a través de plataformas tecnológicas. Se trata de Damián Rey, comunicador, actor y docente que ha difundido a través de sus redes sociales la continuidad de sus clases de guitarra.

En diálogo con La Semana Damián dijo que “ya hace un tiempo había tenido que utilizar Skype con un alumno de Montevideo porque no podíamos coordinar los horarios, pero en su momento lo hice sin darle mucha importancia”.

CAOS | Rey agregó que la abrupta paralización de todas las actividades, “surgió como un gran caos para todo el mundo, en mi caso, si la gente no quería salir de sus casas se me planteó dónde iba a ir a trabajar, porque mi vida es esto, entonces pensé en dar clases por videollamada, al principio pensé que al ser algo nuevo no iba a funcionar”.

Pero para sorpresa del docente, “cuando empecé a proponerle este método a las madres de mis alumnos, por suerte fue como que empezó a explotar, casi todas me dijeron que sí, sólo en un par de casos me dijeron que esperarían a que pasara un poco esta situación”.

Damián Rey dijo que “el 98% de las clases las estoy dando por videollamadas a través de WhatsApp o Skype y los alumnos se han copado porque es una novedad para ellos y para las madres es una solución porque les mantiene una actividad pedagógica mientras permanecen en sus casas”.

ENTUSIASMO | Además de sus clases a menores, Rey explicó que también “fue una solución para las personas mayores, a muchos les vino bien, algunos tienen niños y prefieren no salir de su casa, en otro caso un médico que iba a dejar las clases por los riesgos de su actividad y al ver las promociones me llamó para seguir por esta modalidad, felizmente ha habido una buena aceptación de parte de los alumnos”.

Asimismo Damián Rey expresó que “incluso se han sumado algunos ex alumnos, que no podían coordinar los horarios, al menos cinco alumnos se han reenganchado a las clases por esta modalidad y tengo además dos alumnos mayores de 60 años que se prendieron también a la videollamada porque sus familias no quieren que salgan a la calle”.

MÉTODO | En cuanto a la forma de articular esa actividad, el docente dijo que “imprimo las partituras y las canciones, las escaneo y se las mando por la plataforma que sea, también una vez por semana salgo en auto a repartir fotocopias de esas partituras o canciones, para que puedan verlo en papel y no en la pantalla del teléfono o la computadora, es decir que nos vamos adaptando ellos y yo a la nueva forma de aprendizaje”.

Rey es consciente que esta situación se mantendrá durante el invierno, “y la vida continúa, lo hablé con los padres y así lo entendieron, así como llaman a un comercio para que le manden las compras, también pueden realizar otras actividades, yo hago un balance muy favorable porque mantengo los alumnos que tenía y he recuperado otros que ya no venían a las clases por problemas de horarios”.

Por otra parte la Escuela Yamaha, para la que Damián trabaja en Montevideo, “nos anunció que va a inaugurar una plataforma de clases virtuales, entonces los profesores subiremos videos, partituras y todo lo necesario para que los alumnos elijan qué materiales bajan y si piden algo específico los docentes le hacemos un video con lo que quiera trabajar”.

Habitualmente las clases presenciales que dictaba Damián Rey eran individuales o para dos alumnos. El docente explicó que “siempre he tratado de dar la clase a dos alumnos, porque eso les permite trabajar entre ellos y también independizarse un poco de mí, porque el que recibe una clase individual siempre depende del profesor para corregir”.

En ese sentido agregó que “tal vez lo único que por el momento no puedo hacer en las clases por videollamada es darles la indicación para la ubicación de los dedos, que en la clase presencial lo corrijo yo mismo, acomodando la técnica o la postura del brazo, pero en general todos se han adaptado muy bien”.

TECNOLOGÍA | Las clases son de una hora semanal y en forma individual. En ellas Rey dijo que ha percibido “algunas diferencias en función del soporte técnico de cada alumno en cuanto a la calidad de imagen y sonido, quienes tienen fibra óptica tienen una mejor transferencia que quienes utilizan wifi, se puede igualmente dar la clase pero baja la calidad de imagen y audio”.

El docente dijo que esta situación “en lo personal me abrió un abanico de posibilidades más allá de este momento particular de aislamiento, hay muchos alumnos que tal vez vuelvan a clases presenciales en algún tiempo y hay otros que tal vez puedan seguir con el método a distancia, porque les resulta más cómodo porque evitan los traslados, hay gente de La Radial, de Rafael Perazza, y pueden en sus casas y a la hora que les quede bien tener su clase personal”.

En ese sentido Rey dijo que “estoy recibiendo consultas de gente que de pronto por una razón de edad o de distancia no podían venir o no se animaban y apuntan directamente a la videollamada como el método que prefieren, me resulta algo increíble cómo la gente está respondiendo a la propuesta”.

TITIRITEROS | En los últimos días se ha podido ver en las redes sociales diferentes publicaciones de diversos artistas que, mientras mantienen en sus domicilios la situación de aislamiento recomendada emiten mensajes e imágenes de su arte.

Tal es el caso de dos titiriteros conocidos en Libertad, Karlos López y Gonzalo Torres. Al primero la pandemia lo atrapó en Misiones, en el norte argentino, desde allá ha enviado a sus contactos varios videos breves con sus muñecos haciendo referencia de algún modo al coronavirus. El último que difundió fue un homenaje póstumo a Luis Eduardo Aute, fallecido en las últimas horas.

Vía WhatsApp López contó que “estamos confinados en Misiones, cerca de la frontera con Brasil y Paraguay, en este momento tendría que estar en Brasil para algunos festivales que tenía agendados, pero todo ha sido suspendido, es como si se hubiera acabado el mundo y lo que vaya a pasar lo sabremos dentro de algún tiempo”.

El artista agregó que “todo ha sido una sorpresa, pero yo no voy a dejar de hacer lo que hago, aunque no me lo dejen hacer en la calle lo haré por Internet, es la forma de aguantar esto, buscar la manera de divertirnos, entretenernos y esperar a ver qué pasa, porque algo tendrá que pasar”.

Por su parte Gonzalo Torres dijo a La Semana que “sinceramente no me puedo quejar en el sentido de que a pesar de no poder trabajar, pero tengo comida y techo en casa porque mi madre se puso el cuadro al hombro y lo básico no nos falta y yo trato de hacer las cosas en la casa que puedo dentro de mis posibilidades, pero no estoy haciendo nada en lo artístico”.

Hace un par de días Torres hizo un video a través de Facebook “como para hacer algo y pensé que estaba bueno sacar a Mic (una de sus marionetas), que es un personaje que hace canciones, el otro día en el video interpretó temas de un artista catalán”.

Torres explicó que en grupos internacionales de titiriteros en los que participa se percibe que “la situación es muy jodida para todos en todas partes, se han caído todas las actuaciones, los artistas independientes están parados sin generar ningún ingreso, más allá de utilizar distintas plataformas, eso no genera dinero, se hace sólo para mantener vigente lo que hacemos, no es una situación fácil y nadie sabe qué va a pasar”.

En su caso Gonzalo Torres tenía planificado “participar de un festival en Brasil, que se iba a desarrollar en abril y lógicamente se suspendió, en teoría para el mes de setiembre”.

El artista explicó que intentará aprovechar este receso obligado para pulir sus espectáculos. Comentó que tiene “tres amigos, Diego Ferrari que me ayuda en la parte de ilustración de mis títeres, él fue por ejemplo quien desde mi idea hizo el dibujo de Mic y también ha hecho el dibujo de otros títeres que estarán en proceso en breve, con Manuel Porta vamos a hacer alguna escenografía y vestuarios para tratar de estar prontos para cuando todo esto pare, también cuento con Ana “La Flaca” González que siempre ha estado para el tema de la vestimenta de los muñecos”.

Por Jorge Gambetta.