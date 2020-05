Charla sobre agroecología con Eduardo Bauzá y candidatos frenteamplistas de San José y Colonia

El pasado sábado 9 se realizó una charla-taller sobre agroecología y modelos productivos a través de la plataforma Zoom a cargo del productor agroecológico e integrante de la Red Nacional de Agroecología Eduardo Bauzá.

El evento fue organizado por jóvenes del Frente Amplio de San José, tuvo la participación de la comunicadora Clara Gutiérrez como moderadora y entre los casi 40 asistentes virtuales, se encontraban María Noel Battaglino, una de las candidatas del FA a la Intendencia de San José, el doctor Jorge Mota, candidato a la Intendencia de Colonia y el ingeniero Alejandro Nario, ex titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) quienes realizaron algunos aportes y preguntas al panelista.

Eduardo Bauzá realizó una introducción refiriéndose a los aspectos negativos del actual modelo de agronegocio que predomina en el país. Dijo que la agroecología produce alimentos inocuos y que cuando “hablamos de una alimentación sana, hablamos de mejorar el estado nutricional y ello protege nuestro sistema inmunológico”.

Agregó que “los alimentos que ayudan a proteger el sistema inmunológico son los llamados probióticos y prebióticos. Los alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos vivos, benéficos para la micro flora intestinal. Nuestro sistema inmunológico está allí, en gran medida en la vida de nuestro intestino, en esa micro flora que nos ayuda a procesar los alimentos y fortalecer nuestras defensas”.

La audiencia, conectada desde diferentes puntos de Uruguay y el mundo, participaba a través del chat con comentarios y preguntas. También se habilitó el audio e imagen para que algunos participantes, como Mota y Nario pudieran dar sus opiniones en función de sus áreas de actividad en los últimos años.

PANDEMIAS / Los ex directores departamentales de salud de Colonia y San José -Mota y Battaglino-, coincidieron en sus consultas respecto a cómo deberían fomentarse los modelos agroecológicos desde los gobiernos departamentales y qué estrategias serían recomendables para el desarrollo de huertas urbanas.

Mota además explicó sobre la incidencia de los agrotóxicos en la salud humana. Dijo que en Colonia “hemos tenido casos de intoxicaciones agudas por agrotóxicos, en trabajadores del Puerto de Nueva Palmira que como sabemos recibe toda la producción de granos del Uruguay” y agregó que cuando se le pregunta a los escolares “qué tendríamos que comer para estar sanos y la respuesta es frutas, verduras, lácteos y si les preguntamos qué tendría que producir nuestro país como productor de alimentos, y responden con el sentido común: lo que le hace bien a la gente y sin embargo hemos estado produciendo soja transgénica para los cerdos de China, de ahí vienen las mutaciones a través de las semillas transgénicas que se le dan a los animales”.

“Si no cambiamos el sistema de producción de alimentos tendremos episodios pandémicos cada dos, tres o cinco años porque los virus y bacterias van generando resistencia a los productos que reciben”, dijo Jorge Mota.

CERDOS / Alejandro Nario por su parte, se refirió a cómo el modelo productivo ha disminuido la cantidad de especies que se producen de vegetales y frutales. “Obviamente es más fácil manejar tres o cuatro especies de tomates y no 400 especies, se generan necesidades de consumo contra-estación para crear una lógica de negocios en transportes, se nos han planteado muchas mentiras”.

“Cuando nos dicen que alimentamos a millones de personas me molesta mucho porque es un verso, alimentamos a los chanchos chinos y además Uruguay no le da de comer ni a un barrio chino, no movemos la aguja para nada a nivel mundial. Uruguay tiene posibilidades de producir alimentos de otro modo, y el mundo quiere consumirlos y ahí tenemos que ver cómo nos posicionamos a través del Plan Nacional de Agroecología”, dijo el ex titular de DINAMA.

Por Jorge Gambetta.