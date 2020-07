César Urán, con la lista 880 de Sartori, busca conformar un proyecto departamental en setiembre

César Urán surgió como figura de la política departamental en 2019, como parte de los referentes que en el departamento acompañaron al precandidato presidencial y luego candidato al Senado Juan Sartori. En las nacionales de octubre obtuvo una buena votación y eso lo puso en la mira de la mayoría dentro del Partido Nacional, el Sumate, grupo con el que ha tenido acercamientos en este tiempo. Con la lista 880, pretende llegar a la Junta Departamental.

En diálogo con La Semana, Urán comentó que las expectativas que él tiene, “más que para el 27 de setiembre es para los próximos cuatro o cinco años; San José va a tener una Intendenta del sector del Presidente de la República; eso no se da muy seguido, se da de tanto en tanto y es muy importante, por eso nuestra expectativa es qué va a pasar en estos años que vienen, que son claves para el desarrollo del departamento”.

En su opinión, “para setiembre tenemos la sensación de que seguro ya eligió a Ana, falta ver cómo se conforma la Junta Departamental y nosotros tenemos una propuesta con la 880, la lista oficial de Sartori, que nos la presta a nosotros por la confianza que tenemos con él y además Sartori ya conoce en forma personal con la contadora Bentaberri y tienen muy buena relación”.

Consultado sobre en qué lugar se ve en el próximo período de gobierno departamental, dijo Sartori que se ve “aportando al desarrollo económico de San José, sea en o fuera de la Junta”.

Contó que luego de ganar las elecciones el PN le plantearon la posibilidad de “tener algún cargo a nivel nacional y yo dije que si era un cargo que me alejara de San José o si era un cargo perdido en Montevideo que no me permitiera tener una carrera política en San José, prefería no estar”.

INVERSORES | “La instancia de setiembre es electoral, a esa instancia hay que agotarla, lo otro depende de la contadora Bentaberri y ella va a conformar su gabinete en función de un perfil técnico, de confianza política y de compromisos, pero eso ya depende de ella”, dijo respecto a si tendría un cargo en el Ejecutivo Departamental.

Se siente con posibilidad de trabajar en “el desarrollo económico del departamento, para la inserción internacional, para la atracción de inversiones; en eso estoy dispuesto a trabajar. Estamos alineados a la línea política de Juan Sartori, que es atraer inversiones. Más allá de conocer a Sartori, humildemente uno tiene sus contactos. Yo tengo llegada con los principales estudios jurídicos de este país y esos, más que Cancillería o Presidencia, son muchas veces los primero en enterarse cuando viene un inversor. Estoy preparado para atraer inversores al departamento”.

Días atrás en San José de Mayo dijo que Juan Chiruchi pertenece a la prehistoria de la política de San José y eso generó distintas reacciones. Al aclarar sus dichos, comentó: “nosotros somos sartoristas y en la interna pasada le pedimos el voto a la gente para el regreso de Chiruchi, después hubo señales claras de Chiruchi que no quería volver a la cancha. Nosotros no pasamos del chiruchismo al falerismo. El chiruchismo ya no está presente, ahora el partido debe pasar raya y mirar hacia adelante. Ahora la candidata es Ana. Hablé del presente y el futuro de San José e hice alusión a que Chiruchi pertenece a la prehistoria, pero eso no es negativo. A veces hay malas palabras, pero también hay palabras mal entendidas. En este caso lo dije en forma alegórica. En este caso, como Chiruchi no está presente en la política maragata hace seis años, hice esa alusión a la prehistoria.

Su sector no tendrá candidatos a los municipios, pero si acompañará a otros candidatos. “Al ser un proyecto departamental, hemos atendido mucho San José, Ciudad del Plata y Libertad; por el motivo de querer estar en todo el departamento hemos decidido no tener candidatos a Alcalde, porque entendemos que si tenemos no van a ganar, esa es la realidad. Tenemos personas de todas las localidades que van a estar en los primeros lugares de la lista, por ejemplo en Libertad tenemos al joven Gastón Granja”, comentó y añadió que está “agradecido a las puertas que nos han abierto los compañeros del Sumate y por ese motivo es que vamos a ensobrar las listas de los candidatos del Sumate, por ejemplo a Leonardo Giménez en Ecilda Paullier y a Matías Santos en Libertad”.

SARTORI | Respecto a las críticas a Sartori por la poca presencia en el Parlamento, dijo César Urán que entiende que “el nuevo parlamento ha estado abocado a la aprobación de la LUC, que venía de Presidencia, a mí me parece que no había por parte de un parlamentario mucho para exhibirse. Es cierto, hasta el día de hoy Sartori no ha tenido un rol preponderante. Juan Sartori ha viajado dos veces a Europa y en eso lo defiendo, prefiero que Sartori ande por Suiza, contactándose con inversores para darle trabajo a la gente de San José y que no esté solo en el Palacio Legislativo levantando la mano. Además, antes de ser electo él había aclarado que no iba a ser un legislador estático, sino que iba a ser movedizo. Sigo confiado en que en algún momento va a desequilibrar a favor del departamento”.

Por Javier Perdomo.