Centros MEC: coordinadores planifican el año con la incertidumbre de saber qué pasará con el servicio

El pasado sábado en San José, los coordinadores de los Centros MEC Alejandro Cortalezzi y Javier Gutiérrez, reunieron a todos los funcionarios en el Encuentro Departamental, en el que comenzaron a planificar la actividad para 2020, en el marco de un año especial por el cambio de gobierno y la incertidumbre respecto a qué será del futuro de esta herramienta de “política cultural” que en los 15 años que ha gobernado el Frente Amplio ha posibilitado la formación y el disfrute de productos culturales a miles de uruguayos, muchos de ellos josefinos.

El coordinador Alejandro Cortalezzi comentó a La Semana que en la reunión del sábado, “la idea era ponernos un poco al día, evaluar lo hecho el año pasado y ver las perspectivas que hay para el año, que es un año especial por el cambio de gobierno”.

Cortalezzi reconoció que reina incertidumbre respecto a qué pasará con los centros. “En principio los directores nacionales de Centros MEC están en el cargo hasta el 28 de febrero y ahí veremos qué pasa, aunque hasta ahora no se han nombrado directores. Es la única Dirección del Ministerio que no tiene directores designados y hay varios rumores sobre el futuro. Desde que pueden cerrarse, que pueden pasar a depender de la Dirección Nacional de Cultura, hasta que pasarían a las intendencias; en realidad hay muchas versiones y ninguna certeza”, contó Cortalezzi.

“Otra versión que hay es que este año queda todo igual, con otros directores, y después se evaluará qué pasa con los centros. Nosotros trabajamos como que no pasa nada y seguimos adelante”, dijo Cortalezzi. Explicó que en el caso de Javier Gutiérrez fue presupuestado en 2017 a partir de un concurso y en el caso en que los Centros MEC fueran cerrados, deberá ser redireccionado a otra función. En su caso, firmó un contrato a dos años que vence el 2 de setiembre y hasta esa fecha, en teoría, tiene trabajo.

Cortalezzi, que asumió su cargo por concurso, debería ser evaluado luego de los dos años y si hubiera conformidad con su labor podría obtener un contrato por otros dos años.

Insistió el coordinador del MEC que “nosotros tenemos que hacer como que no pasa nada y seguir hacia adelante, hasta ahora nadie nos ha comunicado nada en ningún aspecto sobre el futuro”.

FONDOS | Si ya han estado trabajando con las autoridades salientes en la planificación del año, pues ya saben cuál es el presupuesto para 2020. “En diciembre de 2019 nos comunicaron que íbamos a mantener el mismo presupuesto del año pasado, que son 753 mil pesos para todo el año. Para todas las cosas que hacemos ese dinero no existe”, comentó Cortalezzi.

“Hay que hacer maravillas. Uno se pone a pensar y no se explica cómo hacemos tanto con tan poco; hay que ser creativos, ingeniosos, buscar socios y contar con la buena voluntad de gente que colabora con nosotros porque le gustan los objetivos de los centros o les gusta colaborar con la gente. Eso nos permite hacer muchas cosas con muy poca plata”, comentó Cortalezzi.

Respecto a la evaluación de lo que fue el año anterior, el coordinador departamental del Ministerio de Educación y Cultura opinó que en “2019 arrancamos con un golazo que fue el mural de Omar Gutiérrez, volvimos a hacer ‘Nuevas lunas para Momo’, que hacía como cuatro años que no se hacía, después trabajamos con el fútbol femenino todo lo que fue Día de Mujer, seguimos con los encuentros de participación ciudadana con fuerza, además los talleres anduvieron muy bien, en particular en Ciudad del Plata explotaron –en Libertad también-, y por eso para nosotros fue un buen año”.

EL FUTURO | A la hora de pensar en 2020, contó Cortalezzi que “en la reunión del sábado, definimos que Puntas de Valdez va a ser reestructurado totalmente, ya que por razones personales una docente de informática dejará de trabajar y el otro docente lo vamos a pasar a Libertad. Tendrá alguna hora de consulta en Puntas de Valdez, pero el resto de sus horas estará en Libertad”.

Consultado sobre por qué se toma esta decisión, Cortalezzi dijo que “el equipo de Puntas de Valdez, lleva 10 años de gestión y necesita un recambio, está desgastado el funcionamiento, no estamos teniendo los objetivos deseados y la gente no está yendo como antes”.

“Además hay que arreglar unas cuestiones con la Intendencia, porque tenemos funcionarios compartidos y a veces teníamos cerrado el centro porque se llevaban al personal a la Junta y eso ha impedido que esté disponible para la comunidad”, añadió.

Alejandro Cortalezzi anunció a su vez que en este 2020, “vamos a hacer un aporte económico para la Casa de la Cultura, para gastos de funcionamiento. Nosotros estamos usando el lugar y nos pareció justo poder aportar algo. En realidad no debería salir de nuestro presupuesto sino del Ministerio en general, pero entendemos que no es justo que no exista un aporte a la Casa, por toda la labor que hacen y porque nosotros estamos funcionando ahí adentro”.

Claro, esto implicará “achicar” en otras áreas. “Tendremos que eliminar algunas actividades para hacer ese aporte que creemos justo y necesario”, dijo Cortalezzi, que informó que ya se hicieron los trámites para que ese dinero llegue en tiempo y forma a la Directiva de la Casa.

Por último informó que en el mes de abril se van a hacer los encuentros de participación ciudadana, instancias en la que los vecinos de todas las localidades del interior de San José en que hay Centros MEC informan sobre las necesidades de la comunidad a los coordinadores y luego estos, en una segunda instancia, vuelven a la zona para anunciar los aportes que el MEC puede realizar para el resto del año.

Por Javier Perdomo.