Carlos Dziugys: “los cambios deben ser con la gente”

La pandemia del coronavirus, Covid-19, estiró el largo proceso electoral uruguayo que comenzó hace más de un año con las elecciones internas, para luego pasar a las nacionales y luego el balotaje. El 10 de mayo deberían haberse realizado las elecciones en las intendencias y los municipios, pero fueron aplazadas para el 27 de setiembre, por iniciativa parlamentaria, en acuerdo con la Corte Electoral, debido a la imposibilidad de hacer campaña debido a la “emergencia sanitaria”.

La Semana comienza en esta edición, dentro del capítulo Ciudad del Plata, a entrevistar a todas y todos los candidatos a Alcalde que en caso de ser electo, presidirán el Concejo Municipal en el periodo 2020-2025. Las elecciones se realizarán el próximo 27 de setiembre según lo estipulado y acordado por el pleno de todo el sistema político nacional.

Comenzando esta serie de entrevistas rompemos el hielo presentándole a un candidato del Partido Nacional, vecino de Ciudad del Plata, y reconocido como emprendedor, deportista y fotógrafo profesional como él mismo lo narrara-, Carlos Dziugys, también conocido como “Carlos, el fotógrafo” o por su marca comercial “Foto Carlos”.

Carlos Dziugys encabezará la Lista 7128A acompañado por un grupo de destacados vecinos. Según contó, aún no ha podido realizar el lanzamiento de la lista con la que acompañará dentro del “Súmate” a la candidatura de Ana María Bentaberri a la Intendencia. También encabezara Dziugys la lista a la Junta Departamental que estará presente en todo San José con el número 7128.

En un breve relato por su corta trayectoria política partidaria, vale recordar que Dziugys acompañó al actual edil Alghero Giroldi en la anterior elección siendo proclamado como Edil suplente por la lista 2030.

Consultado sobre cómo nace ahora la decisión de abrir su propio espacio, dijo que “comenzar agradeciendo es de orden. El deseo de ser Alcalde en esta etapa de mi vida es después de 45 años de mi vida recorriendo palmo a palmo la hoy ciudad, intentar devolver tanto que me han brindado y consolidar todos mis proyectos aquí. Lo de la agrupación nace al influjo de un grupo de vecinos y amigos que me alentaron y aquí estoy. No hubo peleas y solo el deseo de sumar al mejor proyecto”.

EFECTIVIDAD | Un Municipio ejecutivo y eficiente, cercano a los vecinos, a eso apunta el proyecto de la 7128 A. Al consultarle en qué se debe mejorar, Dziugys dijo: “en acortar los tiempos de solución de la diaria problemática, ser más efectivos y no llegar tarde y que no se note la mejora ante la inquietud planteada. Hoy no pasa y es por eso que lo realizado no luce. Lo más preocupante es la imagen que el Municipio tiene ante la ciudadanía”.

Al fundamentar su aseveración Dziugys dice: “Los números cantan, vamos hacia un tercer período y el caudal electoral lo ha mantenido estable de una elección a la otra. Aumenta el padrón de electores y la diferencia es mínima. De 2010 a 2015 el padrón aumento en unas 4.000 credenciales, sin embargo apenas crece en mil votos más o menos y el voto en blanco, hubiese sido el Alcalde”.

Respecto a qué cambiaría en el funcionamiento actual del gobierno local dijo: “no soy quien para juzgarla pero si afirmo que ha sido una gestión muy pobre del actual Concejo, alejada de los vecinos, una gestión en la cual se caracterizó por la poca participación de la ciudadanía”.

La intención es que se pueda trabajar en forma conjunta con los vecinos en caso de lograr el objetivo electoral, dijo luego. En cuanto a si esa misma energía e ideas que plantea, las llevaría adelante en caso de no llegar a ser Alcalde e integrar el Concejo, dijo Carlos que sí, que él quiere ser “representante en el lugar donde la gente lo ubique”.

En cuanto a las problemáticas a corregir dijo que son la recolección de residuos, el rediseño de circuitos para la tarea, la limpieza constante de pluviales y cunetas basados técnicamente en el “Plan de aguas CDP”, mejora y mantenimiento de espacios públicos y constante coordinación con el Gobierno Departamental para tener una mejor ejecución de los recursos, los cuales no serán los mismos que los del quinquenio que culmina, debido a todo el tema económico financiero que el país atraviesa que no se sabe por cuánto tiempo será. Una vez que la campaña comience a tomar calor y color, muchos de estos dichos, harán necesarios nuevos acercamientos con Carlos Dziugys.

Por Carlos García.