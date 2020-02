Carlos Barceló evaluó la propuesta 2020 de Sociedad Anónima

En medio de la vorágine del día previo al debut de Sociedad Anónima en el Teatro de Verano, Carlos Barceló charló con La Semana. Comenzó diciendo el Director del grupo de humoristas, que “venimos bien, con el nerviosismo lógico de los últimos detalles, arrancamos con una buena cantidad de tablados, si no pasa nada llegaremos con 13 tablados, lo que para ser la primera semana está muy bien”.

DEBUT | Ese rodaje es fundamental para ir midiendo el rendimiento de la propuesta, Barceló agregó que “esto es comunicación, nosotros proponemos y a diferencia de una pintura, tenemos una ventaja y al mismo tiempo un condicionamiento”.

Explicó que “el pintor tiene que esperar cómo reacciona el público y para ello tiene que preguntarle, porque el que ve una obra de arte generalmente no aplaude ni se ríe, en eso tenemos la ventaja que podemos ver las reacciones pero al mismo tiempo nos condiciona porque no es sólo presentar el espectáculo, sino que además hay que entender la respuesta y desde ese análisis, ajustar”.

En cuanto al público de los espectáculos de carnaval según los distintos escenarios, Barceló dijo que “los públicos son distintos, sin salir de San José, no es lo mismo actuar en Libertad que en Estación González, es distinto, tampoco es lo mismo actuar en Libertad que en Kiyú. El lugar te cambia, el entorno te cambia, las características del escenario, la amplificación, pero también las ocupaciones de la gente, el hombre de campo, que está acostumbrado a ir a buscar las vacas para ordeñar, se toma otro tiempo para hacer todo respecto al que llega a su oficina y atiende gente, el que sigue, el que sigue, todo eso condiciona al público para escucharte, para responder.”

PROPUESTA | Alguien como Barceló, con tantos años sobre las tablas ha formado un “ojo clínico”, aún con subjetividades, al consultarle sobre el nuevo espectáculo, respondió que “a mí me gusta mucho el espectáculo y creo que además tiene mucho potencial, no sólo está bien sino que tiene mucho para crecer y gustarle más a la gente”.

En cuanto a la propuesta del texto el responsable de Sociedad Anónima dijo que “es una respuesta a los tiempos, planteamos cosas que nos pasan y le pasan a la sociedad, cosas que nos preocupan y le preocupan a la sociedad, por ejemplo, aparece el personaje de Manini, en un vecino del tablado y cuando refiere que se acabó el recreo la gente tiene una posición tomada sobre eso, y también dudas sobre eso, entonces también le permite crecer al espectáculo”.

La referencia al Tablado del barrio, contó Carlos Barceló, es el rescate de “un personaje múltiple que es la comisión del barrio, el centro de la propuesta es esa construcción colectiva, es un homenaje a las comisiones que trabajan la mayoría de las veces en forma anónima, pasa en los clubes de fútbol y mucho más cuando son clubes rurales, que cumplen una función cultural y social tremenda y en Montevideo pasa lo mismo con los clubes de barrio, Rampla en La Radial es insustituible como centro cultural y social, o San Rafael para Rafael Perazza, hay una identificación que también se ve en quienes construyen los tablados de barrio”.

LO COLECTIVO | Barceló evocó a Batlle y Ordóñez cuando dijo que “los clubes políticos son la base de la democracia” y agregó que “nosotros somos una nación no por la Batalla de Las Piedras o la de Ituzaingó, somos una nación porque cuando los porteños le dicen a los orientales ‘levanten el Sitio y váyanse’, los orientales responden que van a resolver ellos lo que harán, y van delegados de todos lados a resolver y allí eligen al Jefe y ahí deciden el Éxodo, esos eran orientales comunes, que ni sabemos sus nombres, y un tiempo después en el Arroyo de la China hubo mujeres como delegadas del pueblo, esos somos nosotros, nuestro nacimiento es la gente junta, como cuando salían a caballo de San José para acompañar a Saravia en una patriada”.

Barceló agregó que la propuesta del conjunto “es también una propuesta en colectivo, donde cada integrante ha aportado lo suyo, eso se logra trabajando juntos, y eso lo vemos cuando vamos al Monte de la Francesa en el Barrio Colón, con un tablado fantástico, y lo vemos también en el Julia Arévalo de Paso de la Arena, un tablado nuevo, pero lo vemos también en la fiesta de Colonia Valdense con los Leones y su gente trabajando y lo vemos en San Carlos con el Municipio organizando el carnaval”.

REGLAMENTO | Sobre los cambios en el Reglamento del Concurso Oficial, Barceló dijo que “hay algunos que me gustan en lo personal, pero prefiero decir que indistintamente de que me gusten poco o mucho, los respeto porque fueron tomados luego de discusiones entre los directores de los conjuntos, o sea, los carnavaleros, pero hubo otros cambios que vinieron desde la Intendencia impuestos sin diálogo y en algún caso contra la opinión de los carnavaleros y ahí me parece, de la mano de lo que dije antes, que si la construcción colectiva debe ser lo más importante, si lo que viene de abajo hay que respetarlo, hay una nota negativa para la gestión de la Intendencia en Carnaval por darle la espalda a decisiones de los conjuntos, incluso en la integración del Jurado”.

Finalizando Barceló dijo que seguramente “si así lo resuelve la Comisión del Carnaval, el 28 de febrero estaremos en Libertad y también el mismo día en Ecilda Paullier”.

