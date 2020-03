Cambio de vereda

En los últimos años los equipos de Libertad se han caracterizado por no tener demasiadas novedades en cuanto a incorporaciones en sus planteles principales. Primero Juventud Unida y luego Campana, han apostado por una política deportiva similar de priorizar a los futbolistas de la casa y fortalecer el vínculo de estos con el Club.

Recién el año pasado se puede destacar algún caso como la llegada de José Barrero a Juventud o la de Marcos Pérez a Campana. En ese mismo sentido este año también hubo algún movimiento como el Santiago López y Robert Sangiovanni a los verdes o la de otro coloniense, Cristian Malán, al tricolor.

Pero lo que sacudió sin duda este previo arranque de temporada fue el traspaso de Joaquín Ramos desde Juventud Unida a su clásico rival de ciudad Campana.

“Desde que el año pasado quedamos eliminados de la Copa venía pensando en un cambio” manifestó el volante de 28 años que luego agregó “pero como estaba el objetivo de lograr el quinquenio en la Liga de Ecilda Paullier decidí quedarme”.

Ya este año la idea volvió a estar latente aunque no había nada concreto en el horizonte. Un día un amigo suyo vinculado a Campana le mando un mensaje consultándolo sobre qué posibilidades había de su pasaje al tricolor. En primera instancia decidió no responder ese mensaje aunque la posibilidad le quedó dando vueltas en la cabeza.

Unos días más tarde lo hablaría con ese amigo personalmente y allí comenzó a gestarse todo. Su amigo lo habló con los directivos tricolores y estos a su vez lo consultaron con el cuerpo técnico y el plantel. Tras recibir el okey de todas las partes comenzaron las negociaciones que llegaron a buen fin.

Una de las cosas pesó a la hora de tomar la decisión de jugar en Campana fue el hecho de tener una revancha en la Liga Mayor, ahora ya más maduro que en aquellos primeros años cuando le tocó jugarla con Juventud Unida.

CARRERA / Joaquín Ramos hizo toda su etapa de fútbol infantil en Campana y una vez culminada la misma fue a probar suerte a Montevideo. Primero pasó por Peñarol y luego por Liverpool.

En la temporada 2010 comenzó a cursar sus estudios y cada vez se le complicaba más para entrenar adecuadamente. Así fue que ese mismo año decidió retornar al fútbol del interior. Lógicamente su prioridad era Campana pero allí se encontró con que estaban ya los tres cupos de foráneos ocupados. Este hecho sumado a la posibilidad de jugar con sus amigos de toda la vida lo acercaron a la vereda de enfrente y terminó fichando por Juventud Unida.

Con los verdes, tendría su debut en 1ª División el domingo 29 de agosto en el empate 1 a 1 ante River Plate de visita por la 4ª fecha del Apertura. Ese día Ramos ingresó en el entretiempo en sustitución de Esteban Rondan en el equipo que dirigía Rodolfo Armas. Ramos confiesa que aún conserva el recorte del diario de ese partido ya que fue elegido la figura de la cancha.

Durante ese 2010 continúo alternando al igual que en 2011 cuando el equipo verde jugó Copa de Clubes. En 2012 una lesión en su rodilla lo marginó de las canchas gran parte de la temporada por lo que casi no jugó.

En 2013 a partir de la llegada de Carlos Fleitas y Antonio Hernández a la dirección técnica volvió a tener minutos y fue en esa temporada donde lograría convertir su primer gol en 1ª. Fue en la 2da fecha del Clausura y gracias a su gol en los descuentos, Juventud Unida vencería a Tito Borjas en Libertad.

Ya en 2014 y con Juventud Unida en la Liga de Ecilda Paullier se consolidó como titular, alguno que mantuvo las temporadas siguientes y que lo llevaron a estar convocado en la selección de San José Interior en los últimos tres procesos.

Si tuviera que elegir un momento de estos casi 10 años en Juventud Unida, Ramos no duda y recuerda lo que fue el 2015 y la participación de su equipo en la Copa. “Teníamos terrible confianza, nos sentíamos imbatibles”. Ese año su equipo logró llegar hasta los cuartos de final del torneo organizado por OFI y luego ganar de forma brillante el campeonato local.

Pero en los años siguientes “nunca logramos repetir rendimiento” aunque cree que a nivel de Copa “jugamos mejor de lo que los resultados marcaron”.

En contra partida al recordar el momento más duro el volante tampoco duda y menciona la Copa del año pasado donde tenían mucha ilusión de poder lograr el ascenso y quedaron a un solo gol de conseguirlo. Hicieron muy buenas fases previas pero en Minas ante Barrio Olímpico no les salió nada aunque Ramos cree que influyó la incertidumbre de la semana previa donde debido a un reclamo de Campana sobre el propio Barrio Olímpico, no sabían contra quien se iban a enfrentar “recuerdo que entrenamos toda la semana y cuando llegó el viernes aún no sabíamos si jugábamos contra Barrio Olímpico o si teníamos clásicos ante Campana”.

RECUERDOS / Ramos es un agradecido de Juventud Unida y lo define como su casa, su familia. Si bien reconoce que hay algunos más fanáticos a los cuales quizás no le haya gustado que pase para Campana, la mayoría de la gente lo entendió y le dio para adelante. A los primeros que les avisó fue a sus compañeros más allegados, aquellos con los que comparte grupo en Juventud y en la selección y todos le dieron su apoyo.

La familia también por supuesto lo respaldo al igual que cuando volvió de Montevideo y fichó por Juventud Unida. Por aquel entonces su padre estaba muy vinculado a Campana, había sido entrenador de Sub 23 y también dirigente pero “mi viejo es hincha mío, me acompañó siempre a todos lados, cuando estaba en Montevideo, una vez que fui a probar suerte a Brasil y también cuando arreglé con Juventud Unida” aunque reconoce que seguramente verlo con la tricolor le genere una alegría extra. Lo mismo su madre, de también familia campanera, quién le destacó su valentía por la decisión tomada.

Si bien la pretemporada de Campana comenzará este lunes 2 de marzo, Joaquín Ramos junto a otro grupo de futbolistas se están moviendo por su cuenta en las instalaciones tricolores. Trotar en la cancha y recorrer las instalaciones le traen cierta nostalgia de la niñez. Igualmente piensa que al principio no será fácil y se imagina ya la posibilidad de un clásico por la Copa y tener a sus ex compañeros enfrente.

Algo similar le sucedió en 2010 durante su primer año en Juventud “me acuerdo que cuando ganamos el Apertura yo no salí en la caravana porque sabía que iban a pasar enfrente a la sede de Campana”.

El pasado sábado en un mensaje con tintes de despedida y de bienvenida a la vez el “Joaco” escribía en las redes sociales “Libertad, una ciudad pequeña, con dos clubes enormes a los cuales quiero mucho” y más adelante destacaba el hecho de ser “un privilegiado por tener la posibilidad de jugar en los dos clubes de nuestra ciudad. De que no me importe el qué dirán, y hacerle caso a mi corazón que decide volver al club donde nací, conocer gente nueva, luchar por nuevos desafíos, objetivos y metas. Palabras de agradecimientos y que siga girando la pelota”. De eso se trata.

Sus 20 goles con Juventud Unida

En su casi 10 años en Juventud Unida Ramos anotó 20 goles en 1ª División. El primero fue ante Tito Borjas el domingo 6 de octubre 2013, a la postre el único por Liga Mayor. En 2014 ya con Juventud Unida en Liga de Ecilda Paullier anotó tres siendo sus víctimas Ciudad del Plata, Peñarol y San Rafael. En 2015 marcó dos goles: ante Resero y Estrella del Sur, en 2016 tres: ante Oriental, Ciudad del Plata y Artigas, en 2017 otro tres: uno por la actividad local ante Resero y dos por Copa de Clubes ante San Rafael y Nacional de Nueva Helvecia. También marcó tres en 2018: Juventud de Colonia, Huracán de Juncal y La Paz mientras que su mejor cosecha goleadora se dio en 2019 cuando marcó cinco tantos: Resero, Juincam, Ciudad del Plata, San Rafael y Huracán de Juncal.

Escribe: Marcos Soto