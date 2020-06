Buenos recuerdos

Hace 20 años de la mano de Julio Moreira y con resonantes victorias ante Río Negro, Campana, Juventud Unida y Universal, Isusa lograba su mejor campaña en la Divisional A de la Liga Mayor.

Esa actuación hizo que Juventud Unida se interesa en el entrenador y decidiera contratarlo para la temporada siguiente. Con los verdes, Moreira nuevamente volvió a realizar un muy buen desempeño, ganando un Clausura y depositándolo por primera vez en una definición de temporada.

Sin embargo, luego de esos muy buenos pasajes y con un par de ofertas que no se concretaron, Moreira no volvió a trabajar en el medio. Hoy pasado el tiempo, dialogamos con el entrenador para recordar aquellas campañas y conocer que fue de su carrera estos años.

ISUSA / Fue en 1999 cuando el club sulfurero fue a buscar a Julio Moreira. Criado en esa zona del departamento, fueron dirigentes amigos los que fueron a hablar con él, entre ellos recuerda a Alberico “Boca” Gaitano.

Moreira aceptó el reto pero supo enseguida que había que realizar una gran reestructura, la que llevo a que varios jugadores quedaran por el camino. “No había cultura de entrenamiento y nosotros cambiamos eso” cuenta Moreira. Para eso “trajimos dos o tres jugadores de experiencia que yo conocía y que sabían entrenar y ellos fueron llevando de la mano a los otros”. Entre esos jugadores de experiencia el entrenador recuerda a Javier Cerdeiro, Luis “Talo” Gómez y el ya fallecido Pablo Píriz.

Luego de vencer a Isusa en la final por penales, Isusa lograría el título de campeón de la B en 1999 y el retorno a la Divisional A lo que sin duda traería mayores desafíos.

Pero eran muchas las dificultades que se presentaban a nivel institucional. “No teníamos luz para entrenar, teníamos que hacerlo debajo de un foco” recuerda Moreira y agrega que “cuando terminábamos de entrenar íbamos con los futbolistas al campo a buscar ramas y palo para prender fuego y calentar un poco de agua para de esa manera irnos más presentables en el ómnibus”.

Igualmente el entrenador piensa que todas esas dificultades “nos hizo un equipo más guerrero”, el cual lograría cosas importantes para la corta historia de ese club.

El torneo Apertura no fue bueno, Isusa terminó decimo con apenas nueve unidades. Lo más destacado sin duda fue la victoria de local 2 a 1 ante Río Negro de la penúltima fecha, quitándole el invicto al por ese entonces líder de la tabla. Para el Clausura la campaña mejoró y el equipo terminó sexto con 19 puntos, seis menos que el campeón River Plate. En ese torneo venció de local a Juventud Unida (1 a 0), San Rafael (3 a 2) y Campana (2 a 1) y de visita a Universal (3 a 0), y San José (4-1). Además volvería a vencer a Río Negro, otra vez 2 a 1 pero en esta oportunidad en el Amador Luaces.

Ese plantel Isusa contaba con muy buenos futbolistas, algunos de los cuales luego serían figuras en otros equipos como: Richard Rodríguez, Iván Guillamuma, Yovanny Gutiérrez, Fernando Bazzano o Javier Cerdeiro quien terminaría como goleador del equipo. También había otros jugadores ya más conocidos para el medio como: Antonio Hernández, Daniel Pereira, o Rubens Branca.

JUVENTUD / Ese mismo año 2000 Juventud Unida retornó a la A y realizaba una aceptable campaña. Sin embargo para el año siguiente el Club quiso apostar a más y para eso fue a buscar el entrenador del equipo revelación.

En el verano de 2001 los dirigentes verdes llegaban a un arreglo con Moreira y además lograban conformar un muy buen plantel. Con Moreira desde Isusa llegaron Guillauma, Bazzano y el lateral Ruíz Díaz. También se concretaba la llegada de un experimentado Jorge Hiriart y la continuidad casi en su totalidad de la base del año anterior. El entrenador además ascendía algunos juveniles, entre los cuales se destacaría Raúl Munchs quien con tan solo 16 años se metería en el equipo titular.

“Juventud Unida me cautivo por su infraestructura, buena cancha, buena iluminación, gimnasio, a nosotros nos cambiaba” cuenta el entrenador al tiempo que también reconoce que aumentaron las exigencias.

El debut fue muy bueno con un triunfo ante San Lorenzo de visita. Luego llegaría una derrota de local ante Independiente, que a la postre sería la única hasta la gran final con Campana. A medida que fueron pasando los partidos el equipo se fue afianzando. Peleó el Apertura hasta la última fecha pero no le alcanzó. Sin embargo tendría revancha en el Clausura. Primero ganó su serie con buena ventaja. Luego dejó por el camino por penales a Río Negro en una semifinal infartante y en la final vencería en la final a Central con solitario gol de Alejandro Méndez. Moreira de esa campaña destaca el apoyo de la gente y la gran caravana que se formó tras la obtención de ese Clausura.

Luego llegaron los clásicos con Campana para definir la temporada “se dio la fiesta de la ciudad” indica Moreira quien además recuerda que “tuvimos la posibilidad en un penal de ganar el título”.

Finalmente Campana se quedaría con el título que lógicamente dejó en el entrenador “un sabor agridulce”, aunque también reconoce que todo lo vivido fue muy bueno y recuerda perfectamente a cada uno de los integrantes del plantel.

DESPUÉS / Pese a la buena campaña, Julio Moreira no continuó en el cargo para la temporada siguiente. Según cuenta eso fue por decisión de la Directiva y no de él. “Creo que hubo un mal entendido porque se corrió el rumor de que Campana me había llamado y eso pudo causar alguna molestia pero Campana nunca habló conmigo, pero son cosas del fútbol”.

Más adelante tendría un sondeo por parte de los neutrales para dirigir la selección de San José pero el tema viáticos, (¿cuándo no?), se transformó en un impedimento para que eso se concretará. También recibió un llamado de Tito Borjas en aquellos años del gerenciamiento de Marín, pero el mismo se dio habiendo aun alguien en el cargo por lo que por una cuestión de ética prefirió descartarlo.

Más acá en el tiempo, en 2016, el “Vasco” Ostolaza comenzó un proyecto al frente de las formativas de Bella Vista y llamó a Moreira para que lo acompañara. Además de los dos mencionados anteriormente, también estaban ese proyecto Osvaldo Streccia, el “Coco” Rodríguez, Ruben Silva. “Logramos ascender en inferiores a la Divisional A pero luego Ostolaza se va para Juventud de las Piedras, Silva y Rodríguez se van a trabajar con Alejandro Apud y ya no fue lo mismo. Trabaje un año más y deje”.

Además de eso también recibió el llamado de ONFI para dictar cursos de entrenador, uno de ellos precisamente fue en Ciudad del Plata. Actualmente con 64 años, Julio Moreira está dispuesto a escuchar ofertas.

Escribe: Marcos A. Soto