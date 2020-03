Atilio asumió como Director Departamental de Salud en medio de la tormenta mundial por el coronavirus

En medio de la pandemia mundial de coronavirus, el pasado lunes 16 de marzo asumió como nuevo Director Departamental de Salud, el doctor Antonio Atilio, sustituyendo a la frenteamplista María Noel Battaglino que había dejado su cargo el 29 de febrero pasado. Atilio, que en la jornada previa a su asunción había llegado de un congreso internacional de medicina en Rio de Janeiro, Brasil, no tuvo margen para adecuarse a su nuevo cargo y desde el momento que asumió debió hacer frente a los requerimientos periodísticos y de distintas autoridades sobre la política a seguir a raíz de la pandemia por la que estamos cursando.

Recién el viernes a la mañana, trabajando desde su casa en Libertad, La Semana dialogó con el profesional que en el pasado fuera Director del entonces Hospital de Libertad y hasta hace unos días atrás, Director Técnico de la policlínica de la Asociación Médica de San José en la ciudad.

Como no puede ser de otra forma, la conversación se inicia con la campaña para combatir el coronavirus. Atilio entiende que lo que se ha hecho hasta ahora es lo adecuado y se puede hacer “más todavía”, pero recordó que lo fundamental para evitar la propagación de la enfermedad “es el aislamiento, la separación, evitar aglomeraciones y los cuidados fundamentales son el lavado de mano con jabón y el alcohol gel, pero diría más el lavado de manos que el alcohol gel”.

El gastroenterólogo explicó que “lo que tenemos que impedir es que haya una transmisibilidad muy alta del virus. El virus es un ARN (ácido ribonucleico), que tiene un componente de transmisibilidad muy alto; en esa situación tiene además la facilidad de que no hay anticuerpos del lado de los seres humanos. Esa transmisibilidad es la que hace que en el mundo se produzcan muchos casos, rápidamente”.

El novel jerarca del gobierno que asumió el 1º de marzo, explicó que “un 80% de los casos de la enfermedad son leves, en tanto que un 20% son casos clínicamente más graves y requieren internación; de ese 20, entre 3 y 5%, requieren cuidados intensivos. Hay que evitar llegar a esta etapa, por lo que evitar que el número de contagiados aumente, significa prevenir las muertes por esta enfermedad, que es el objetivo de todos”.

LO SABIDO | Atilio relativizó toda la información disponible porque “estamos hablando de un virus descubierto en diciembre del año pasado o sea que lo que sabemos aún es poquito, pero lo que aprendimos de los chinos, de los coreanos y de los europeos ahora es que los casos leves no pasan de ese 80% que decía, y los casos clínicamente menos leves, algunos con un componente de neumonía, otros con lo que se llama la apnea, que es la fatiga, la falta de aire. De ese 20%, unos pocos casos terminan en CTI porque necesitan asistencia respiratoria, por eso Uruguay necesita achicar la cantidad de casos, porque si son menos nos va a permitir sobrellevar la situación con nuestra actual capacidad de camas”.

Ejemplificó la situación diciendo que “San José tiene una capacidad de camas X, que no recuerdo el número exacto de memoria pero es importante, y ocho camas de CTI, por lo que San José en su epidemia debería lograr que no se superara esa cantidad, para que no le pase lo que le pasó a Italia, que lo superó. Y para que no nos pase eso es fundamental que no haya transmisibilidad poblacional, por eso es fundamental el aislamiento”.

CUARENTENA SÍ O NO | Al momento que se escribe esta nota la cuarentena no está decretada (el gobierno no quiere decretarla), y según Antonio Atilio “es posible evitarla” y cree que en caso que se produzca “debe ser el último tiro fuerte”.

“Acá se tomaron medidas fuertes de entrada; se pararon las clases, no trabajan los shoppings; no se ha llegado a la cuarentena total porque no ha sido necesaria hasta el momento, es una opción. Argentina tomó la decisión de definir la cuarentena, capaz que por su idiosincrasia y también por el volumen de cosas que tienen que manejar. En Uruguay el mayor problema lo vamos a tener en el sur, que es donde se concentra la mayor cantidad de población, para el norte la transmisibilidad será menor”, dijo el nuevo Director Departamental de Salud.

“Acá lo que se necesita es inteligencia -que la tenemos-, mucha solidaridad -que también la tenemos los uruguayos-, y buen liderazgo, que creo que lo estamos teniendo”, dijo el jerarca.

Opinó más adelante que “el daño más embromado es el daño de la salud, la muerte y la enfermedad; después habrá daños económicos, pero esos daños pasan cuando hay un terremoto, un incendio. Nos cuesta estar acostumbrados a esas turbulencias, porque siempre lo miramos como una cosa que pasa lejos. Es una de nuestras primeras situaciones de crisis de este tipo, por lo que hay evitar el miedo, el caos y el pánico, hay que ser ordenados, inteligentes y solidarios”.

“Si llegamos a la cuarentena total, lo haremos y veremos qué pasa, pero no parece en principio que suceda”, dijo el médico.

DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN | El coronavirus obvio es que distrae a Atilio de los objetivos que se planteaba al aceptar esta nueva función. Reconoce que cuando aceptó el cargo “no pensaba que iba a suceder esto” y que en principio lo hizo “porque teníamos planes que me gustaban mucho”.

Según Atilio “este Ministerio, en el esquema de trabajo, se planteó una nueva manera de encarar las direcciones departamentales de salud, que hasta ahora han estado “muy aisladas de lo asistencial, muy para la esfera epidemiológica, muy administrativa. Este Ministerio quiere que cambie el rol y por eso me gustó del desafío”.

Contó que la actual administración ministerial “tiene un plan que se va a llamar ‘Rescate’, que está enfocado al rescate de los heridos en accidentes de tránsito en las rutas del país. Hay muy buenas ideas para ello y me pareció muy interesante, ya que yo siempre digo que esta zona en la que vivimos está en los primeros lugares en que suceden siniestros de tránsito. En ese plan, las direcciones departamentales van a tener que ver en cuanto a los liderazgos del tema para la unificación de los distintos prestadores de salud, que tienen que converger para que eso funcione bien”.

Prosiguió informando que también hay “un interesante programa para el desarrollo de la ‘Rondas Rurales’, que se van a incentivar mucho. Se insiste mucho en la llegada a los lugares más alejados del país, aunque en San José esa situación no es tan importante porque se llega rápidamente a todos lados”.

El tercer tema y el más importante para Atilio “es la complementación. Se está decidido a liderar la complementación desde las direcciones departamentales. Para ese tema particularmente me siento preparado, porque es un tema que durante años me gustó”.

“Complementar en salud en Uruguay es muy importante, porque es lo que hace que los recursos en salud, vayan destinados a los que necesitan más”, opinó el Director de la DDS, quien luego añadió que “esas tres pautas son las que me hicieron decidir por asumir”.

Agregó luego que “el cargo de Director Departamental es de gestión política y me pareció el momento oportuno para asumirlo”, en tanto dijo que a su edad (64 años), no volvería a estar al frente de un hospital.

Si bien aclaró que desde su cargo no tendrá injerencia en el tema, opinó que los llamados en lugar de las designaciones directas puede ser una buena forma para elegir los directores de los centros médicos. “Ese puede ser un camino, todo lo que son llamados académicos, siempre mejoran y prolijean. Yo no sé cuál será la política de ASSE y qué es lo que va a primar, pero creo que hay que ir por el camino de los mejores, que siempre ayudan a salir de los problemas”, dijo a la hora de responder a la consulta.

Respecto a cómo debe ser el encare de la gestión en el período que está comenzando, Atilio comenzó reconociendo “que las inversiones en el sector público mejoraron mucho en los anteriores gobiernos, hay que potenciar mucho la gestión, porque el problema que tuvo el sector público en los gobiernos del FA fue el tema de la gestión, que en mi manera de ver no fue la correcta”.

“Hay que corregir eso y para hacerlo hay que profesionalizar, que creo que es el camino que van a tomar, seleccionar adecuadamente y me parece que en ese marco, la complementación de servicios va a ser una parte importante de esa historia”, dijo el Director Departamental de Salud.