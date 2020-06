Artistas de Libertad participaron de un canto al General en su natalicio

Con motivo de conmemorar un nuevo natalicio de Artigas, el pasado viernes circuló en las redes sociales un video del tema “A don José” del maestro Ruben Lena, interpretado por músicos locales que fueran convocados por el Municipio de Libertad ante la imposibilidad de realizar un acto público por las medidas impuestas por la “emergencia sanitaria”.

Con un gran trabajo de edición, participaron de la interpretación el Coro Libertad, las bandas Conectados y No Stress, junto a Damián Núñez, José Pérez, Juan José Pérez, Alberto Andrade, Joselo Chichet, Raúl “Gato” Piaggio, Gisella Ferraro, Fernando Alonso, Damián Rey, Virginia Fernández, Gonzalo Borgunder y Leonardo Burgos, con interpretaciones grabadas por separado y que fueran mezcladas por Juan José Pérez. La edición de video, fue un trabajo en conjunto de Rizter Muela (Full Films) y CLD TV Libertad.

RESPONSABLE I | La Semana consultó a “Juanjo” Pérez, quien tuvo la tarea de compaginar las diferentes piezas de un puzzle musical que resultó en un muy buen trabajo colectivo. El joven músico dijo que “por ahora estoy tocando un poco de oído porque no he tenido aún posibilidad de estudiar producción musical o edición y masterización” y agregó que “por estar siempre desde pequeño en contacto con la música algunas nociones tengo, más bien por intuición o por algún video que he visto”.

Además agregó que su actividad musical le ha permitido conocer “algún productor profesional que me ha explicado cosas, de grabaciones con ‘Conectados’ o con mi viejo, con el que también hemos grabado algunas cosas; es algo que una vez que termine mi carrera me gustaría estudiar”.

Sobre este video en particular Pérez dijo que “en realidad del Municipio llamaron a Gonzalo (Borgunder), que está conmigo en la banda ‘Conectados’, él me comentó a mí, me gustó la idea y lo fuimos armando juntos. Nos reunimos en el Municipio, luego armamos un grupo de WathsApp con todos, explicando cómo se debían hacer las grabaciones”.

PROCESO | Desde que surgió la idea, hasta el lanzamiento del video el 19 de junio “pasaron dos semanas. En la primera les pedimos a todos que hicieran la grabación y entre el lunes y el jueves era el tiempo que teníamos para hacer la edición y que la gente del canal pudiera hacer la edición de imágenes”.

Luego Pérez explicó que “la idea fue que todos grabaran cantando sin el instrumento, sólo la voz para simplificar la edición, coordinar sólo la voz era más sencillo porque se trata de una canción muy conocida y el fraseo, al ser un tema tan estandarizado, casi todo el mundo la canta igual”.

El artista y estudiante agregó que “nosotros utilizamos un video de Youtube con una base de guitarra que también hacía la melodía, eso ayudó a quienes cantaban sobre ella, así estaban las tonalidades iguales y los fraseos iguales y quedaron sólo algunas correcciones que hicimos durante la edición, sobre todo en lo del Coro, que es mucha gente cantando”.

En otra instancia se grabaron los músicos. “Para grabar las guitarras, que grabamos mi padre y yo y el órgano que lo hizo Alberto Andrade, todo también se hizo sobre esa pista de base, así luego en la mezcla queda todo parejo”, comentó Pérez.

RESPONSABLE II | También habló de la iniciativa, Matías Santos que fue el ideólogo de este trabajo y junto a la alcaldesa suplente Liszt Ayala convocaron desde el Municipio de Libertad a los músicos locales. Santos comentó que “durante la pandemia ha habido muchos ejemplos de estos trabajos, el Liceo hizo uno muy bonito también”.

Santos agregó que “en realidad al principio teníamos una idea más amplia, porque entre las voces y la imagen de los artistas pensábamos incluir algunas tomas de las ollas populares y de las diferentes formas con que la gente respondió ante la pandemia; habíamos pensado dejar un mensaje final respecto a la solidaridad de nuestro pueblo y el reflejo de los ideales artiguistas, pero no nos dio el tiempo para eso porque arrancamos muy sobre la fecha”.

En cuanto a la respuesta de los artistas Santos dijo que “fue muy positiva desde el principio, con muy buena onda, nosotros no teníamos ni idea cómo se hacía y hablamos en principio con Gonzalo Borgunder que después vino con ‘Juanjo’ Pérez”.

Asimismo Matías Santos dijo que “también queríamos que participaran las escuelas pero tampoco teníamos tiempo, además se nos explicó que eso era más difícil porque lo ideal es que todos los que cantan estén escuchando la música de base. Eso nos complicó un poquito con el Coro, que se tomaron las imágenes en la plaza pero debimos ir al Club El Asador para grabar”.

El resultado fue un muy buen aporte a la evocación del prócer en un 19 de junio de inéditas características, el video puede verse en Youtube y el enlace es https://www.youtube.com/watch?v=FA-lcnFJzpk .

HISTORIA | La canción “A don José” pertenece al maestro Ruben Lena (1925 – 1995), un maestro rural oriundo de Treinta y Tres que a través de sus casi 180 canciones pretendía llegar a sus alumnos y a través de ellos a sus familias. Las temáticas por él abordadas fueron muy amplias y muchas veces vinculadas a la naturaleza como “El mangangá”, “El Olimar es un sueño”, o a personajes históricos como Artigas o Simón Bolívar y también lugareños como “El botellero”.

Compuesta en 1961 la canción A don José fue declarada “himno cultural y popular uruguayo” por la Ley 17698 del 23 de octubre del año 2003.

Aunque la versión más difundida es la del dúo Los Olimareños, que han inmortalizado muchas canciones de Ruben Lena, el autor también fue interpretado por otros artistas como Santiago Chalar, Alfredo Zitarrosa o Larbanois Carrero. Fuera de la música popular, también A don José tiene una exitosa versión de la banda de San José “Pecho e’ Fierro”.