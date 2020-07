Arrancó la campaña de Martín Maldonado al Municipio de Ciudad del Plata

Después de una postergación inesperada por temas de salud y ya repuesto, el candidato a Alcalde de Ciudad del Plata Martín Maldonado realizó su acto de lanzamiento de campaña el pasado sábado 25 de julio, acompañado por los candidatos a la Intendencia María Noel Bataglino y Pablo Urreta, dirigentes frenteamplistas y otros candidatos que competirán por llegar al Municipio de Ciudad del Plata.

Minutos pasaban de las 15 horas, cuando la música comenzó a bajar y es presentado Martín Maldonado para comenzar con el acto. Entre los presentes se encontraban la gran mayoría de los otros candidatos a Alcalde en CDP: Alberto Faig, Richard Mariani, Nelson Hernández, Armando Céspedes en representación de la doctora Umpiérrez, así como también los dirigentes sectoriales que acompañan a Maldonado en este desafío de que el Frente Amplio mantenga por tercer período consecutivo el gobierno local platense.

Allí estaban Fernanda Zeballos, Rubén Villafan del PCU, los socialistas Javier Gutiérrez y Susana Otero; otro histórico referente como Hugo “Ratón” Moreira, que integra el grupo de apoyo a Maldonado, así como importantes aportes de militantes tal vez no tan conocidos públicamente, a quienes agradeció infinitamente, Martín Maldonado en el comienzo de su discurso.

Oficialmente quedaba presentada la lista 906A que será la opción de quienes acompañen a Martin Maldonado con su voto el próximo 27 de setiembre.

Antes de entrar en los contenidos de quienes hicieron uso de la palabra, además de Martín Maldonado -María Noel Bataglino y Pablo Urreta-, según los organizadores, calificaron la actividad como alentadora, por la cantidad de público presente, que fue una muy interesante cantidad tomando en cuenta lo que será esta campaña tan atípica, en la que justamente, los actos masivos no marcaran la dinámica. Otro de los inconvenientes a sortear fue el frío imperante, que pese a que el sol en buena forma dijo presente, el hecho de realizarse al aire libre y respetando las medidas sanitarias, también atentaban desde la visión de los organizadores, pero la realidad demostró lo contrario.

DISCURSOS | Yendo a la alocución de Martín Maldonado, éste dejó varios anuncios colgados que son interesantes. Maldonado dijo en una parte de su discurso que no buscará confrontar o enfrentar al gobierno departamental si no es frenteamplista. “el ser Alcalde interino me dejó enseñanza y la más fuerte es que en cada ‘compromiso de gestión’ teníamos que ir a rogar algo más. Y no, no es así, no tenemos que rogar, cuando el derecho está de nuestro lado. Si podemos gestionar juntos y es la solución para mejores logros; así se hará y si hay que salir a pelear las conquistas ahí estaremos, junto a los concejales, en caso de que ustedes me apoyen y sea el Alcalde”.

Luego dio lectura a una hoja de ruta de por dónde pasarían los puntos más prioritarios en una posible administración encabezada por él y contenida por su equipo de gobierno para ejecutarla. Temas como Centro Cívico, mejor calidad en espacios para la práctica del deporte, Casa de la Cultura, mejorar, mantener y hacer crecer las obras de la actual administración, junto a otros sensibles temas como la infancia, salud, seguridad y justicia, son resumidos en el tramo final de su mensaje: “a modo de resumen, nuestro proyecto, que hoy comenzamos a mostrar y que haremos público en forma presencial y virtual, es un esbozo que requiere varias cosas. Requiere del aporte de todos ustedes, y requiere, de la compañía del Frente Amplio en lo departamental. Allí el techo de inversión será más alto, habrá inversión. Además este proyecto, este esbozo, requiere tiene una premisa que todos deben recordar: merecemos ser ciudad”.

“Ser ciudad es integrar, participar, circular, reconocerse ciudadano, orgullosamente ciudadano. Creemos que si trabajamos y nos involucramos, lograremos entusiasmar, cada vez a más vecinos a que se sumen a este proyecto y pongan sus ideas como semillas, en un espacio donde puedan florecer. Y creo que Ciudad del Plata al Frente, y el Frente Amplio todo, es el espacio adecuado para eso. Vamos con todo Ciudad del Plata! Vamos por esa ciudad que merecemos ser!”, culminó diciendo.

Luego invitó a hacer uso de la palabra a María Noel Bataglino quien como eje fundamental advirtió que “si el Frente gana la Intendencia se terminó la competencia entre Ejecutivo y Municipio, erradicaremos las oficinas satélites y le diremos si a la complementación de gestión, adecuando los recursos que por lo ya anunciado, los recortes desde OPP imperarán”.

Por su parte Pablo Urreta resaltó “la importancia de trabajar juntos como solo los frenteamplistas lo podemos hacer, cuando la unidad es el objetivo”.

Por Carlos García.