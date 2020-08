Árbitros de voley realizan cursos on line sobre las reglas del deporte

El ambiente del vóleibol nacional se ha sacudido a partir del lanzamiento, el pasado viernes, de tres cursos on line sobre las reglas del deporte que diseñaron los árbitros internacionales Carolina Pistón y Darío Carbajal destinados, en sus diferentes niveles, a árbitros nacionales, entrenadores, jugadores y aficionados y a aspirantes a árbitro nacional.

Carolina Pistón dijo que “este curso comenzó hace años con una inquietud por darle orden al Volley Playa en el Uruguay, no solamente en el arbitraje, que venimos trabajando desde que somos árbitros internacionales, sino además a jugadores, entrenadores, las competencias”, y agregó que “veíamos como sumamente importante desarrollar más los conocimientos de todos, incluso de los aficionados, porque hay gente que va a ver un partido y no entiende de qué se trata, entonces cualquier persona que tenga interés puede hacer estos cursos”.

NIVELES | Pistón explicó que “son tres niveles de cursos, uno para aspirantes nuevos, que quieran ser árbitros nacionales y luego si desean seguir la carrera internacional, otro curso es para jugadores, entrenadores y aficionados y además está el curso de actualización para árbitros nacionales en actividad, que ya tienen el título nacional, de esa forma abarcamos a todo el público”.

Por otra parte Carolina Pistón agregó que también “nos resulta sumamente importante, armar una base de datos con jugadores, entrenadores, árbitros, si bien hay registros, al hacerlo en una plataforma ya queda todo armado y una vez al año esos datos se enviarán a la Federación Internacional y a la Confederación Sudamericana”.

La árbitra dijo que “la gran ventaja para quienes tengan interés es que pueden hacer los cursos en función de sus propios tiempos, Darío y yo vamos a estar continuamente en contacto con todos, porque además esta plataforma nos muestra todo lo que hacen los alumnos, cuánto ha leído, cómo va con los test, y nosotros podemos ir respondiendo dudas que puedan tener”.

Pistón explicó que al final del curso “hay una prueba final que le otorga, a los que hacen el curso de actualización, un diploma que establece que ese árbitro está actualizado y que puede además, por requerimiento de la Federación Uruguaya de Vóleibol oficiar en la temporada inmediata”. Por su parte “a los nuevos se les da el título de aspirantes a árbitros y con la práctica podrán llegar luego a obtener el título de árbitro nacional”.

PLATAFORMAS | Por su parte Darío Carbajal dijo que “este curso online va a combinar muchas plataformas, pero nos basamos en una brasilera, que se llama Hotmart que es la número uno a nivel mundial porque permite realizar un seguimiento minucioso del alumno que entra al curso”.

Carbajal agregó que los alumnos encontrarán “un montón de videos colgados en la plataforma y cada alumno va desarrollando progresivamente el curso, se le presentan ejercicios y tests, cuando terminan en la última etapa les llega el certificado de haber completado el curso a satisfacción”.

El árbitro explicó que “el curso está pensado para utilizar la plataforma Facebook donde haremos grupos cerrados de alumnos con un foro de discusión, clases en vivo y se evacúen dudas y además de todos los tests que hay en la plataforma nosotros los convocamos a una reunión vía Zoom en vivo donde hacemos un examen final”.

TRABAJO | El curso se va desarrollando progresivamente, el alumno debe completar una unidad para poder acceder a la siguiente. “La plataforma es excelente porque registra de cada alumno cuántos clicks dio en cada tema, cuánto tiempo le demandó cada unidad”, dijo Carbajal.

El árbitro dijo que estos cursos “tienen muchísimo trabajo detrás, en algún momento le pasaba fotos a Carolina porque me volvía loco, debo haber visto unas 250 horas de Beach Volley, porque de un partido entero con suerte se pueden sacar dos minutos de material y en algunos momentos estuve a cuatro pantallas, mirando cuatro partidos al mismo tiempo para ahorrar tiempo, anotando en qué momento había una jugada para utilizar, luego agarraba ese partido, buscaba esa jugada y la recortaba, fue un trabajo arduo durante muchos meses”.

Los cursos ya están operativos y según Carbajal “la aceptación está superando nuestras expectativas. El lanzamiento fue el viernes 24 y el sábado ya habían seis o siete alumnos y ya hay alumnos que tienen el 30% del curso hecho, las respuestas son excelentes”.

Carbajal dijo que “estos cursos sirven para todos, es importante también para los jugadores, porque a veces he visto jugadores de selección que no protestan cosas que son protestables para por lo menos hacer pensar al árbitro, he visto situaciones y me pregunto por qué no se protestó, al menos para que el árbitro vea que el jugador conoce el reglamento”.

Es la primera vez que se lanza un curso de estas características “y las repercusiones nos están llegando de distintas partes del mundo, estamos viendo que puede llegar a ser más importante de lo que en principio pensábamos” concluyó Darío Carbajal.

El acceso e inscripción de los cursos es a través de los siguientes enlaces: curso “ser árbitro de Volley Playa” : https://pay.hotmart.com/J30065221P?checkoutMode=10; curso “Actualización para árbitros nacionales” : https://pay.hotmart.com/V31534141U?checkoutMode=10 y curso reglamento de Beach Volley para jugadores y entrenadores: https://pay.hotmart.com/N31528767F?checkoutMode=10.

Por Jorge Gambetta