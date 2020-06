Ángelo Panzardi, los detalles de la creación de la comisión de tránsito y su no postulación a las departamentales

El edil nacionalista Ángelo Panzardi, habló sobre las sensaciones que le dejó la conformación de una Comisión de Tránsito y Seguridad Vial en la Junta Departamental, que desarrollará su tarea hasta el final del período, a la vez que rechazó la postura del Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVE), respecto a flexibilizar los controles de alcohol en sangre, de forma de promover el consumo de vinos en salidas. También hizo referencia a su futuro político.

El Edil comenzó explicando el complejo proceso de discusión que desembocó en la creación de dos comisiones. “Tuvimos dos instancias, primeramente la sesión en la que vuelvo a plantear el porqué de la necesidad de crear una comisión de Tránsito y Seguridad Vial. Esto es algo que lo vengo hablando hace más de tres años, pero no con la información y los datos que presenté esa noche y pareció que todo quedó más o menos resuelto en esa sesión porque se conformó una comisión de tránsito por lo que queda del período, porque los dos partidos que están en la Junta, no se decidían a votar una modificación en el reglamento para crear esta comisión de forma permanente”.

“El FA decía que había que crear una comisión especial para modificar el reglamento y el PN consideraba que no había que modificar el reglamento. La cuestión es que yo estaba de rehén en esa situación; ambos partidos quería conformar una comisión permanente de tránsito y seguridad vial pero no se ponían de acuerdo sobre cuál era el camino para llegar a ella”, narró Panzardi.

“Entonces -prosiguió contando-, a la siguiente sesión yo propuse una moción para la creación de una comisión que modifique el reglamento interno de la Junta Departamental. Para mi sorpresa, no se generó ningún tipo de discusión”.

“Expuse en sala el porqué de la creación de la comisión para modificar el reglamento interno de la Junta y entre otras cosas es porque considero que además de la creación de la comisión de tránsito, el reglamento de la Junta tiene que tener modificaciones y aggiornarse a los tiempos que corren. No tengo miedo a modificar ningún reglamento y no puedo poner como excusa el tema del tiempo que queda del período porque da como para poder hacer modificaciones considerables”, dijo Panzardi.

En concreto sobre la comisión de tránsito, cuya conformación definitiva se votaba en la jornada del lunes, comentó Panzardi que él va a estar integrándola y “espero participar de forma activa en ella, porque creo que aún con el poco tiempo que tenemos para el final del período, podemos dar mensajes claros, sobre todo para el Ejecutivo que venga luego. Creo que se puede dar un mensaje de firmeza y de confianza para poder trabajar en el tema. Es obvio que a uno le hubiera gustado trabajar sobre esto hace años, pero no se pudo”.

En su opinión, “si se hubiera generado antes se podrían haber planteado muchos debates, creo que ahí está la clave, debatir los temas sin miedo al error. Debatir cuál es la movilidad que queremos para San José en los próximos 20 años, debatir qué tipos de ciudades queremos para movilizarnos, debatir si nuestra tasa de siniestralidad está o no acorde con las realidades nacionales y mundiales, si podemos seguir avanzando para mejorar, si hemos hecho el mayor de los esfuerzos, si hemos destinado los recursos suficientes, si podemos trasladar recursos para políticas de tránsito, de dónde sacarlos, cómo producirlos”.

RECHAZO | Consultado sobre si compartía la idea del nuevo presidente del INAVI, el enólogo Ricardo Cabrera, respecto a eliminar la tolerancia cero en el tránsito, Ángelo Panzardi dijo que “obviamente que no la comparto, porque tal vez en otras sociedades estén preparados para ese tipo de cosas, pero nosotros todavía no estamos preparados para que nos suelten las riendas, porque no nos tomamos una copa chiquita -lo digo por mí mismo, soy el primero en reconocerlo-, cuando tomamos una, seguimos tomando, por eso cuando aflojamos la piola, perdemos”.

En opinión del Edil nacionalista “nosotros no podemos abrir esa puerta, porque se venía practicando una buena política en ese sentido, quizás se necesitaba mayor fiscalización y mayor educación. No sólo difusión, UNASEV con Gerardo Barrios trabajó bien, tuvo una gran visibilidad y puso el tema encima de la mesa”.

Aclaró luego que entiende también “a los productores, porque también es un tema comercial, pero creo que es una ventana que todavía no podemos abrir”.

DESCANSO | El edil Ángelo Panzardi anunció a La Semana que no será candidato a ningún cargo electivo en las elecciones departamentales de fines de setiembre. “Ya lo expresé en mi grupo político, creo que cierro un ciclo maravilloso, lo disfruté y aprendí mucho. Me deja ganas de seguir, pero no están dadas las condiciones para que pueda hacerlo. No veo esa seducción de querer seguir”, dijo.

Complementó su idea diciendo que “la política la llevo en la sangre, desde adolescente estoy en esto; Matías (Santos), salió Edil con 19 años, yo tenía 17 y vivíamos corriendo de arriba para abajo con él. Lo seguiré llevando siempre, es parte de mi sangre, pero cuando uno no está tan alineado, es mejor dar un paso al costado y esperar a que llegue el momento”.

Consultado sobre si no encuentra a quién respaldar dentro de su partido, respondió: “hoy llevo muy a tiro la política nacional, estoy muy cerca, veo una gran gestión de una persona a la que apoyé para que estuviera en ese lugar, pero en lo departamental me queda ese sabor de que no podemos lograr una seducción como la que tuvimos a nivel nacional”.

Por Javier Perdomo.