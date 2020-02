Ana Valverde, de Bicheros Unidos, está preocupada por la violencia contra los animales y también entre las personas

“¿Qué está pasando en Puntas de Valdez?”, se preguntó el viernes la integrante de Bicheros Unidos Ana Valverde en su perfil de Facebook, al dar cuenta de un nuevo hecho de violencia contra un perro, luego del escándalo nacional generado a partir de un anterior posteo suyo en que informó sobre la violación de una perra en esa localidad.

La publicación del viernes 7 daba cuenta de un can golpeado en la cabeza por un vecino de la localidad del kilómetro 61. Al parecer el can ingresó a un predio que no era la de sus dueños y eso generó la desmedida reacción del vecino, que fue denunciado ante las autoridades de la CODETRyBA (Comisión Departamental de Tenencia Responsable y Bienestar Animal).

El tercer caso que mencionó Valverde en su publicación se trata de una perrita que estaba por ser envenenada por una familia que no la quería tener y que por ello fue entregada en transitorio en Puntas de Valdez.

Pero el caso que sin lugar a dudas concitó la atención fue el de la perra violada, ya que hubo medios de la capital departamental que entendieron que era un hecho noticioso y lo destacaron. El impacto fue inmediato y traspasó las fronteras departamentales, ya que según dijo Ana Valverde, desde Rivera o Artigas se comunicaron con ella para comentar los hechos.

El caso llegó a la Justicia y también a la CODETRyBA. El hombre acusado debió presentarse en la Fiscalía a declarar y luego la Justicia lo habría condenado a pagar una importante multa, esto sin considerar la multa que le corresponderá por parte de la COTRyBA (Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal), que según lo comentado por la propia Valverde, es de un monto importante. El animal está mejorando lentamente de las heridas sufridas.

VIOLENTOS | Ana Valverde lamentó que las leyes uruguayas no condenen el maltrato animal. “Tenemos una ley de maltrato, pero no tiene carácter punitivo, sí de contralor y posibilidades de multar, pero nadie va a la cárcel por maltratar un animal”, dijo la integrante de Bicheros Unidos.

“En otros países sí se puede ir preso por maltratar un animal, porque son sujetos de derecho, pero en Uruguay siguen siendo objetos de derechos, son como un jarrón, una propiedad más. El día que sean sujetos de derecho, sí podrá irse a la cárcel por el maltrato”, añadió Ana Valverde.

Algo más que sorprendió a Valverde es la violencia que hay entre los usuarios de las redes sociales. Dijo: “yo hago las publicaciones para que se tome conciencia de lo que es la violencia contra los animales, para intentar evitar que sigan ocurriendo esas cosas, no para tomarme venganza ni insultar a quienes se han criado con esa idea de que los animales son objetos y ‘hago lo que quiero con ellos’, sino para lograr el cambio. Pero después que hice esa publicación me dieron escalofríos las cosas que leí. Matarlo era lo mínimo que pedían. Me pedían el nombre del hombre para ir a ahorcalo. ¡Yo no puedo darles el nombre! Estaría cometiendo un delito, pero además esa no era la idea”, contó Valverde.

Añadió luego: “nosotros no promovemos eso, buscamos salidas pacíficas, concientizar, llamar la atención sobre la problemática, promover la defensa de los derechos de los animales, no la venganza”.

La integrante de Bicheros Unidos, quiso destacar el valor del trabajo que realiza la COTRyBA y sus comisiones departamentales, que reciben miles de denuncias en todo el país y que actúan sobre ellas.

Por Javier Perdomo.