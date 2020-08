Ana María Bentaberri comparte propuesta de revisar organigrama de la ISJ

La ahora ex secretaria General de la Intendencia de San José Ana María Bentaberri, comenzó formalmente su campaña por ser quien sustituya en el cargo de Intendente a José Luis Falero, quien desde que asumió el actual gobierno nacional es el Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y tiene grandes posibilidades de conseguirlo, tal como muestran los sondeos que han aparecido últimamente y la lógica política.

En diálogo con La Semana dijo que estas departamentales 2020 serán totalmente atípicas y por eso “requiere tener muy presente a los referentes que la agrupación ha ido alcanzando en todos los rincones del departamento. Siempre mencionamos la importancia que tienen los referentes en cada localidad, en cada rincón de San José, pero hoy eso lo estamos comprobando en los hechos, porque como no podemos salir a recorrer casa a casa, puerta a puerta, esa tarea de comunicarse muy de primera línea con los vecinos, la están haciendo los propios referentes locales”.

“Desde el equipo central que me acompaña, estamos bajando líneas para que esos referentes puedan llegar a conversar con los vecinos, a intercambiar inquietudes y repartir las listas que nos van a acompañar el 27, algo que nosotros también haremos en algunas ocasiones durante el mes de setiembre”, comentó la contadora Bentaberri.

EJES | Consultada sobre qué le propone a los vecinos de San José para la instancia electoral de setiembre, dijo Ana María Bentaberri que elaboraron un programa de gobierno que “hemos ido intercambiando con diferentes grupos de trabajo y con la gente. Hemos conformado diferentes comisiones y estuvieron analizando distintos temas. Si debo resumir ese programa, que estamos cerrando en esta semana, puedo hablar de cinco ejes centrales, que son transversales a cualquier propuesta que vayamos a llevar adelante para poner a consideración de la población en una mesa de concertación de políticas públicas”.

El primero de esos ejes temáticos “se refiere a la innovación y la descentralización, a seguir profundizando lo que es la verdadera descentralización a través del trabajo de los municipios, respaldando el gobierno de cercanía, el que encuentra en la puerta de su casa en cada uno de los municipios”, dijo.

Luego prosiguió narrando que “también hablamos de construir ciudadanía. Nos referimos a poner en el centro de la acción política, de la acción pública, el bien común y el bienestar de los vecinos de todas las zonas que conforman el departamento, tratando de no dejar atrás a nadie, haciendo las alianzas correspondientes, buscando involucrar a todos los actores del territorio, trabajar en equipo, con diálogo abierto y apuntando a la participación real”.

“El tercer punto se refiere a la convivencia pacífica. Queremos impulsar el creer en lo que somos, estar orgullosos de lo que somos. Dar un espacio para soñar y crear lo que podemos ser como departamento. Eso requiere dotarnos de capacidades que hagan posible una sociedad que sea más educada, saludable, responsable, inclusiva. Una sociedad abierta y democrática. Nos gusta resaltar el tema del respeto y los valores, pero sobre todo la tolerancia. No todos pensamos igual, pero todos tenemos algo para aportar”, mencionó Ana María Bentaberri.

Respecto al cuarto punto dijo que es el del “desarrollo sostenible, apostar a fomentar con acciones la prosperidad de San José, ampliando ese tejido económico que tenemos en el departamento, fortaleciéndolo y recurriendo a ese espíritu emprendedor de los josefinos. que lo debemos potenciar, porque ahí está nuestra mayor riqueza. Para desarrollar ese emprendedurismo es necesario que el gobierno departamental juegue su papel, abriendo puertas y respaldando las acciones”.

“De la mano del desarrollo sostenible van todas las políticas sociales y también las medioambientales”, explicó Bentaberri.

Por último, el “quinto eje es aspirar a un territorio humanamente inteligente, con infraestructura adecuada, que nos permita generar ese territorio amable, con calidad de vida, que apueste a un enfoque de movilidad sostenible. Un departamento conectado, atractivo. Hay que adecuar la infraestructura que tenemos, valorizarla y darle prioridad a ese mantenimiento continuo de lo que es la infraestructura departamental”, dijo Bentaberri, que aclaró que “dentro de cada uno de esos cinco ejes principales van surgiendo las distintas propuestas”.

AUSTERIDAD | Consultada sobre qué señales de austeridad dará una posible administración suya en la Intendencia, a partir de los planteos en ese sentido que realiza el gobierno nacional, dijo Bentaberri que “cuando se hizo el acuerdo con el Congreso de Intendentes por las partidas nacionales, se impulsó una línea de trabajo, a través de determinados compromisos de gestión, que en algunos casos apuntan a la austeridad. Es una pauta que debemos incorporar al presupuesto quinquenal y a ese accionar sobre los cinco años venideros. El próximo equipo de gobierno que esté al frente de San José, deberá tener ese compromiso de gestión de austeridad”.

Por eso cree que hay que “revisar el organigrama de la Intendencia que hasta ahora ha sido planteado de determinada manera, con determinado número de direcciones y entendemos que después de haber tenido la posibilidad de trabajar estos dos períodos que pasaron, en equipo, en base a esa estructura, nos da las herramientas para poder afirmar hoy que ese organigrama lo podemos cambiar y ser más austeros”.

“Respecto a los gastos propiamente dicho, evaluamos la posibilidad de fortalecer la flota del gobierno departamental, incorporando nueva flota, pero también adecuando alguna parte que puede estar algo deteriorada, pero que se pueda adaptar. Eso lleva a bajar en costos de mantenimiento y a poder desarrollar la obra en menores plazos; también estar trabajando con cuadrillas del gobierno departamental, haciendo tareas de mantenimiento para que todos los vecinos podamos disfrutar de espacios ordenados, de vías de tránsito en buen estado, algo que los vecinos nos están reclamando y que entendemos que es una realidad a encarar”.

MUNICIPIOS | Bentaberri se refirió a los planteos de reducción de direcciones de otros candidatos a la comuna y dijo que es un análisis que comparte, pero aclara que “el momento de conformar el presupuesto, será el momento indicado para cerrar esa propuesta, para analizar profundamente cuál es la situación del departamento. No se trata de decir voy a bajar tal número de direcciones generales, sino ver que el departamento cuente con un equipo de gobierno que pueda desarrollar una tarea eficiente. Entiendo que aún no es el momento de decir voy a tener tantas direcciones, sino de decir, este es el punto en que me tengo que detener y poner la lupa, porque aquí empieza la austeridad”.

Por último y consultada sobre el rol que tendrán los municipios en un probable gobierno suyo, dijo Bentaberri que “son el principal socio del gobierno departamental. Es la mejor herramienta que tiene el gobierno para llegar a los territorios municipalizados. No podemos pensar una gestión eficiente si no respaldamos a ese gobierno municipal. Deben ir de la mano, no se trata de pisarse los callos, por el departamento y por el propio municipio, hay que tener la capacidad de sentarse en una mesa, convocarse cuando corresponda, tener ámbitos de intercambio y ver hasta dónde se pueden sumar esfuerzos”. Dijo la candidata blanca que esto, sin importar de qué partido es la autoridad local.

Por Javier Perdomo.