AMSJ anunció millonaria inversión en nueva sede en Libertad

Con una inversión estimada en los dos millones de dólares, la Asociación Médica de San José (AMSJ), comenzará en el primer semestre de este año 2020, la construcción de su nueva sede en Libertad. El anuncio, se realizó este lunes 3 de febrero, conjuntamente con la apertura del “corralito mutual”, en que la institución de asistencia médica privada de profesionales (IAMPP), aspira a sumar nuevos afiliados.

La conferencia de prensa se realizó en su actual edificio de la calle Artigas, con la presencia del Directorio de la asociación, quienes dieron a conocer detalles de lo planificado.

Previo a la reunión realizada el lunes, La Semana dialogó con el doctor Antonio Atilio, actual Director Técnico de la filial en Libertad, quien explicó las características de la obra.

Comenzó diciendo el médico que “la empresa Asociación Médica, desarrolló su centro neurálgico en San José, después hizo un desarrollo muy importante en Ciudad del Plata y después desarrollamos un edificio muy interesante, importante, en Ciudad Rodríguez, y nos habíamos quedado para atrás con Libertad, que es un polo de crecimiento de afiliados siempre, ya que está en una zona neurálgica y los afiliados por FONASA (Fondo Nacional de Salud), siempre se mantienen”.

“Somos la segunda filial en volumen de asociados de todo San José y estamos casi siempre por encima de Ciudad del Plata, donde hay mucha competencia con las mutualistas de Montevideo”, explicó Atilio, quien comentó que la AMSJ tiene 50 mil afiliados, de los cuales 10 mil están en Libertad.

Prosiguió contando Antonio Atilio que “hace cinco años me toca hacer la Dirección Técnica acá en Libertad y coincide con el momento en que el doctor Morandi (Rodolfo), pasa a Presidir la institución, por ello fue un buen momento para que nosotros propulsáramos el deseo de planificar algo”.

“En aquel momento nos planteamos la idea, empezamos a ver qué había que hacer, sabíamos las carencias que teníamos, pero no teníamos dinero, no había forma de financiar la obra, porque la sobrecuota de inversión que otorgaba el Estado se había cortado y nosotros veníamos cerrando los balances, apenas un poco deficitarios; no había manera de invertir dinero en obras”, narró el médico.

Sin embargo, “el año pasado, ya mejorando algunos aspectos de nuestro balance, los compañeros de San José estuvieron de acuerdo con que había que empezar a planificar algo y por ello se creó una pequeña comisión integrada por el actual presidente Baltasar Aguilar, el doctor Morandi y yo, a la que incorporamos al Arquitecto que nos ha diseñado nuestras anteriores obras, alguien especializado en proyectos arquitectónicos para hospitales. Trabajamos prácticamente medio año en la idea, lo que dio como resultado un anteproyecto, lo presentamos a los compañeros de San José y a fines de 2019, cuando se aprueba el balance, también se aprueba realizar la obra, que será prioridad en materia de inversiones para la empresa desde ahora”, contó Atilio.

DETALLES | Continuó diciendo el Director Técnico de la AMSJ en Libertad que la filial tiene “mucho movimiento en el policlínico y nos está quedando muy chico el edificio, prácticamente tenemos amontonada a la gente en la sala de espera y a los médicos esperando por consultorios para atender. Eso es lo más acuciante y lo vamos a encarar en este proyecto, en el que está previsto que se construyan entre 12 y 15 consultorios.

“El proyecto se diseñó en tres etapas a desarrolar, una primera será donde se ubica hoy la zona de ambulancias y la farmacia (lo que era antes Ucor), en la que construiremos una torre de cuatro pisos. En esa torre existirá un área administrativa abajo, extensa, amplia; un área de recepción de los afiliados, habrá algunos consultorios y el consultorio pediátrico en la parte de atrás. Luego habrá dos pisos gemelos, que tendrán seis consultorios cada uno y en el cuarto piso habrá un área administrativa y un salón para desarrollar video conferencias para el personal, porque queremos que la formación médica continua, se haga a través de esa vía”, dijo Atilio.

“La segunda etapa es la reforma del actual edificio principal, y la tercera etapa es reforma de la emergencia. Esas tres etapas nos daría una obra final, en la que tendríamos entre 12 y 15 consultorios, no más de seis u ocho camas de internación (anexas al área de emergencia), y una emergencia mucho más moderna de lo que tenemos ahora. También necesitamos mejorar el laboratorio, vamos a triplicar el espacio que tiene hoy, vamos a ampliar la parte radiológica, vamos a construir consultorios de ecografía, en síntesis vamos a mejorar mucho los servicios”, contó Atilio.

Según lo informado por el profesional, “el proyecto de obra llevará entre año y medio o dos, creemos que podremos estar moviendo las primeras cosas por el mes de mayo o junio de este año. La inversión final será cercana a los dos millones de dólares, la primera etapa costará un millón de dólares, para la que vamos a utilizar un dinero que teníamos ahorrado para arrancar”. Para Atilio, esta obra le va a dar un impulso importante a Libertad en materia de salud”.

CORRALITO | El anuncio de la obra llega en momentos en que se abre el “corralito mutual”, para el que la AMSJ tiene muchas expectativas. “Los primeros años que se abrió el corralito hubo un movimiento importante, luego fue bajando y se consolidó en un 4% por año y después se suspendió porque se detectaron irregularidades muy gruesas. Esta apertura que se da ahora la esperamos con expectativa; nosotros, cada vez que se ha abierto, crecemos. Al principio ese crecimiento estaba asociado a personas de ASSE que cambiaban de prestador; para este años tenemos la expectativa que pase lo mismo que los años anteriores, aunque no creemos que haya un gran movimiento en general”, dijo Antonio Atilio.

Todo cambio de gobierno trae nuevas expectativas en todas las áreas de la vida de una sociedad. Con respecto a qué se puede esperar de las nuevas autoridades de la salud, dijo Atilio que estima que en este período que comienza “se consolidará la reforma de la salud, que vino para quedarse, ha sufrido idas y venidas, pero se consolidó. Hay dentro de la reforma avances muy claros como lo es la historia clínica electrónica, y hay pasos en los que no se ha avanzado mucho como es la complementación, creo que por ahí hay que avanzar más”.

“Lo otro que necesita la reforma es consolidar y afianzar el desarrollo de ASSE, que ha sido de las patas rengas de la reforma, que ha tenido buenas inversiones pero que ha sufrido problemas de gestión”, comentó el médico.

INTERNACIÓN | Consultado sobre la polémica del último período respecto a la ausencia de internación en el Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), de ASSE, dijo Atilio que no le queda claro si es necesaria. “Nosotros necesitaríamos cinco o seis camas, acá tenemos casi 10 mil afiliados y que el hospital tenga camas o no, habría que analizarlo, no me queda claro si es necesario. Habría que estudiarlo, pero yo sigo pensando que el camino es profundizar la complementación”.

Por último, consultado sobre por qué no se ha avanzado en complementación, dijo Atilio que cree que “no se ha avanzado por una cuestión mutua, hay como recelos, viejas desconfianzas que deberían terminarse”.

Por Javier Perdomo.