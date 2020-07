Alberto “Beto” Faig con la 890 A del FA busca ser el futuro alcalde de CDP

Sin dejar ningún punto por analizar, esta vez tocó visitar y en plena tarea militante, a otro de los candidatos a Alcalde en Ciudad del Plata. Cruzando la vereda ideológica, es tiempo de hablar con el frenteamplista Alberto “Beto” Faig, vecino de Delta El Tigre y con un fuerte perfil sociocultural comunitario.

Alberto “Beto” Faig, reside en Delta El Tigre, donde formó su familia y pese a su juventud es un pujante emprendedor y activista cultural. Músico, artista plástico e inquieto, preocupado por la calidad de vida de sus semejantes y con la equidad como bandera, que nunca se arrea, según él mismo dijo.

Alberto contó que después de un fervoroso pasaje por el MPP en CDP se alejó de la política partidaria activa, pero nunca de sus ideales. Si bien no militaba sectorialmente en estos últimos 10 años, siempre estaba para el Frente Amplio. Un vecino, el “Cacho”, lo ánimo a que volviese al ruedo político junto a otros vecinos platenses. “Cacho” con bastantes días de vida más que “Beto”, lo motivó con una frase: “el Frente Amplio necesita jóvenes como vos”, lo consultó en familia y logrado el apoyo salió al ruedo.

Dijo, antes de encender el grabador, que no hay dinero, pero hay ganas de cambiar la pisada. “No tengo experiencia previa pero sí una barra que me asesora y lucharé para que el Municipio continúe siendo frenteamplista”.

MOTIVACIONES | Consultado sobre qué lo motivo a presentarse, Faig dijo: “realmente me empujaron las ganas de los vecinos y referentes de ‘Baluarte Progresista’ y más cuando me dijeron que nuestra agrupación se llama ‘Dr. Héctor Beovide’ y eso es identidad local plena, como servidor de la comunidad”.

“Baluarte Progresista tal vez no tenga tanta prensa, es un sector de los denominados chicos dentro del Frente Amplio, pero siempre puso al servicio sus mejores mujeres y hombres, sin buscar el rédito electoral y esa es la clave del asunto”, comentó.

Más adelante dijo que la idea principal es dar una vuelta de tuerca en sentido transversal y que la gente sea la protagonista de planes, proyectos y concreciones.

Sobre las cuatro funciones que ejecutivamente al día de hoy están a cargo del Municipio de Ciudad del Plata, se tomó su tiempo junto al equipo y las analizó una a una.

Respecto a la recolección de residuos dijo que “debemos mejorar la gestión y estoy de acuerdo con los contenedores domiciliarios; eso sí, debemos insistir en la buena utilización y tirar lo que no podemos volver a utilizar”. Añadió que apunta a la separación de residuos domiciliarios, dentro de sus proyectos hay iniciativas productivas que conllevan una sana alimentación sustentable.

En cuanto al Cementerio, según los propios dichos de Faig, estaría dispuesto a una coparticipación privada para acelerar los tiempos del cerramiento total de la necrópolis.

Respecto a los espacios públicos y verdes, Faig dijo que “esta administración nos dejaría mucho para mantener y está bueno, cinco plazas, una Escuelita de Tránsito, ciclovía, sendas deportivas y el techado del Anfiteatro de la ciudad”. Sobre este último tema, Faig en caso de llegar a ser Alcalde, estaría dispuesto a realizar un llamado para que referentes de la cultura, organizados previamente o no, administrasen el lugar en forma sustentable y siempre en favor de la población y la cultura en general.

LA LISTA | Entrando estrictamente en el orden electoral, Alberto “Beto” Faig se presentara con la lista 890A, como agrupación Baluarte Progresista “Dr. Héctor Beovide”. En lo departamental será encabezada la lista 890 con Carlos Curbelo y respaldan la candidatura a la intendencia de Pablo Urreta.

Consultado sobre él porqué se habla de alcaldías cuando son Municipios, Faig, cambió el simpático gesto y dijo enfáticamente: “aquí no el Alcalde desde nuestra perspectiva en un Concejal más. Si los vecinos me apoyan se acabó la verticalidad y si llegó al Concejo lo haré primar. No puede ser que cuatro sean minoría ante la voluntad de uno, eso es lo primero que se debe cambiar. Las herramientas son las ideas, proyectos y discusión ante de cualquier resolución y ese es el espíritu si llegó a llegar. El local está ubicado frente a la Plaza Artigas en Delta El Tigre se reúnen los miércoles, sábados y domingos”.

Por Carlos García.