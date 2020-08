Acuerdo sobre el deck de Puntas de Valdez: no se desarma y será mejorado por la Intendencia

Tras una semana de intensas tratativas entre vecinos y autoridades de la Junta Local de Puntas de Valdez, finalmente se acordó que el deck construido por jóvenes de la localidad no sólo no será desmontado sino que tendrá mejoras realizadas por funcionarios de la Intendencia, a la espera del permiso formal para su presencia al costado de la ruta 1 vieja, en inmediaciones de la escuela 26.

Como se recordará, toda la polémica se desató al conocerse que el edil nacionalista Alfredo D’Andrea había solicitado en la Junta Departamental que la Intendencia retirara el deck ya que allí se reunían hasta altas horas de la madrugada jóvenes que no permitían dormir a vecinos que se levantan temprano para concurrir a trabajar.

Sus dichos fueron en la primera sesión de agosto de la Junta, pero las palabras se conocieron el viernes 7 y provocaron un rechazo generalizado a lo pedido por el Edil, tanto entre los jóvenes de la localidad como entre muchos vecinos que han encontrado en ese espacio un lugar de encuentro, de espera y de esparcimiento.

La edición del pasado martes de La Semana en la que dimos cuenta del malestar de jóvenes y no tanto, generó también diversas reacciones y llevó a que se intensificar las negociaciones para llegar a un punto de acuerdo.

El viernes a la noche, se comunicó con este medio Omar Díaz, para anunciar que luego de varias instancias de negociación, de las que participaron diversos actores sociales de Puntas de Valdez, se acordó que la Junta Local no desmantelará el deck y que además se harán mejoras en el lugar, por entender que la comunidad se ha apropiado del lugar.

Cabe recordar que el espacio fue inaugurado en la tarde-noche del 24 de diciembre de 2019 y fue construido por un grupo de jóvenes que reclamaba por un espacio al aire libre para compartir un mate o una charla. Hoy no sólo ellos lo utilizan, las madres que van a esperar a sus hijos a la salida de la escuela y los que simplemente salen a pasear encuentran lugar en el deck. El compromiso es que se seguirá tramitando el permiso para su instalación.

SEMANA | Como activo actor social de Puntas de Valdez, Omar Díaz es también integrante de la Comisión Organizadora de la Semana de Puntas de Valdez, de la que en este 2020 se debería cumplir la décima edición en sus dos épocas. Díaz confirmó a este medio que finalmente la fiesta de la que los vecinos “del 61” son los principales protagonistas, deberá esperar.

Díaz dijo que las condiciones no están dadas y que la comisión organizadora ni siquiera se ha reunido. El vecino, que ha estado en la organización de la movida en sus dos épocas, dijo que es una lástima no poder hacerla ahora, pero las condiciones no están dadas.

Más allá de que no quiso adelantar nada, comentó que quizás pudiera estudiarse realizar alguna actividad concreta cuando se termine el invierno y se salga un poco del confinamiento por el Covid-19, pero por el momento es sólo una idea, ni siquiera se ha manejado en el grupo organizador.

Vale mencionar que la Semana de Puntas de Valdez se realiza todos los años a mediados del mes de noviembre y durante siete días se llevan a cabo diversas actividades en espacios cerrados como el gimnasio de la localidad y en otros abiertos la cancha del Club Atlético Independiente. Todo hace indicar que la décima edición deberá esperar hasta 2021, como tantas otras actividades se están reprogramando a nivel mundial.