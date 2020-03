A buen tiempo

Seguramente para la familia Riguetti la edición 2020 del Gran Premio 19 Capitales no será una edición más. Es que Emilio y Federico, a bordo de su entrañable Ford Cortina, lograron por primera vez ganar una etapa y realizaron su mejor desempeño teniendo en cuenta sus anteriores participaciones.

El comienzo de competencia no fue fácil ya que un problema en el motor de su auto los complicó en las primeras dos jornadas. “Estábamos preocupados porque teníamos un problema en el motor entonces eso te va robando concentración” aseguró Federico Riguetti, quien contó que luego de finalizada la segunda etapa en Melo por la noche “otro corredor que es mecánico nos dio una mano” y así el problema quedó resuelto, al menos de forma momentánea, y pudieron poner todas las baterías en lo que se les venía.

En la cuarta etapa habían tenido un muy buen desempeño con apenas 22 centésimas de promedio de error lo que llevó a Federico Riguetti a preguntarse “¿cuánto hay que hacer para estar arriba?”. Al día siguiente tendría su respuesta.

LA VICTORIA | La quinta y penúltima fecha era la más larga en cuanto a kilómetros. La misma tenía un recorrido de 565 km partiendo desde Salto y llegando hasta Colonia con previo paso por Paysandú, Fray Bentos y Mercedes.

En la actualización de resultados que se hace al mediodía los “Riguetti” ya venían primeros en su categoría y en el puesto 12 de la general pero faltaba aún el resto de la etapa.

Por la noche ya estando en el hotel junto a otros corredores, llegaron los resultados finales de la carrera. Allí en una primera instancia a Federico le llegó la información de que había quedado por debajo del puesto 20 por lo que algo desahuciado se fue a la habitación a comunicarle la noticia a su padre. “Me parece que nos caíamos en la tarde”, fue el primer comentario.

Allí por cuenta propia revisaron los resultados. Por lógica empezó a buscar a partir del puesto 20 pero no se encontró. Entonces inició su búsqueda hacia arriba y vaya sorpresa se llevó cuando se vieron en el primer lugar “fue una locura” asegura Federico que agrega “salía y volvía a entrar al archivo” para verificar que no se tratará de un error. Allí sentados en el balcón de su habitación de hotel, padre e hijo, no podían creer lo que estaban viendo. “Enseguida comenzaron a venir otros competidores a felicitarnos”, asegura al tiempo que destaca la muy buena camaradería entre los propios pilotos.

Los “Riguetti” nunca había logrado ganar una etapa anteriormente por lo que esa noche entre las felicitaciones y los saludos de amigos y familia se fueron a dormir un poco más tarde que de costumbre.

Finalizado esta nueva edición del Gran Premio 19 Capitales, la escudería de Emilio Riguetti y Federico Riguetti terminó en el puesto 25 de la general a poco más de 15 segundos del ganador y séptimo de su categoría, a 13 segundos del líder.

Fue la mejor actuación lograda hasta aquí y sin duda que ganar una etapa significa un gran incentivo para el equipo. “Te deja la sensación de estar entreverado en los primeros niveles”, comentó

Ahora vendrá un proceso de acondicionamiento del auto que puede llevar unos meses y bastante dinero, pero ya tienen como objetivo poder correr las 1000 Millas de Sport e Históricos que organiza el Club Uruguayo de Automóviles Sport.